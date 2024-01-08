На Миколаївщині закрили автотраси для фур та автобусів через негоду. КАРТА

Влада Миколаївщини вирішила закрити рух для вантажного транспорту та автобусів низкою автотрас через погіршення погодних умов.

Про це голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив у Telegram.

За його словами, рух вантажівок та пасажирських автобусів заборонено наступними ділянками трас в Миколаївській області:

М-13 – з Кропивницького на Кишинів (у межах нашої області);

М-14 – на Одесу;

Н-11 – на Дніпро;

Н-14 – на Кропивницький;

Н-24 – на Київ.

"Всі служби працюють в посиленому режимі, відбувається розчищення та обробка шляхів протиожеледною сумішшю", – зазначив Кім.

Він додав, що станом на 18:00 в області через негоду залишалися знеструмленими 30,8 тис. споживачів.