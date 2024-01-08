Китай ввів санкції проти американських оборонних компаній за постачання зброї Тайваню
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Китай запровадив санкційні обмеження проти п’яти великих американських оборонних компаній через постачання озброєння їхнього виробництва до Тайваню.
"Продаж Сполученими Штатами зброї китайському регіону Тайвань є грубим порушенням принципу "єдиного Китаю". Китай рішуче засуджує такі дії, виступає проти і зробив демарші американській стороні", – заявили в МЗС Китаю, передає Укрінформ.
Як зазначається, у відповідь "на ці вкрай неправильні кроки США та відповідно до закону Китаю про протидію іноземним санкціям" Пекін вирішив вжити контрзаходів та накласти санкції на п’ять американських компаній оборонної промисловості, а саме BAE Systems Land and Armament, Alliant Techsystems Operation, AeroVironment, ViaSat і Data Link.
Санкції полягають у замороженні рухомого та нерухомого майна вказаних компаній на території Китаю, а також повній забороні китайським юридичним і фізичним особам здійснювати будь-які операції та співпрацювати з ними.
"Уряд Китаю залишається непохитним у своїй рішучості захищати національний суверенітет, безпеку та територіальну цілісність. Ми закликаємо Сполучені Штати дотримуватися принципу "єдиного Китаю" та трьох спільних китайсько-американських комюніке та припинити озброювати Тайвань і припинити накладати на Китай незаконні односторонні санкції", – ідеться в заяві.
У разі продовження американською стороною військової співпраці з Тайванем Пекін обіцяє "потужну і рішучу відповідь Китаю".
Згадані американські оборонні компанії є великими багаторічними підрядниками уряду США, які розробляють і постачають гусеничні та колісні бойові броньовані машини, військово-морські гармати, передові високоточні боєприпаси, артилерійські й ракетні пускові установки, засоби ремонту й модернізації бойових кораблів, БпЛА та пристрої захищеного зв’язку.
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