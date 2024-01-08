Китай ввів санкції проти американських оборонних компаній за постачання зброї Тайваню

Китай запровадив санкційні обмеження проти п’яти великих американських оборонних компаній через постачання озброєння їхнього виробництва до Тайваню.

"Продаж Сполученими Штатами зброї китайському регіону Тайвань є грубим порушенням принципу "єдиного Китаю". Китай рішуче засуджує такі дії, виступає проти і зробив демарші американській стороні", – заявили в МЗС Китаю, передає Укрінформ.

Як зазначається, у відповідь "на ці вкрай неправильні кроки США та відповідно до закону Китаю про протидію іноземним санкціям" Пекін вирішив вжити контрзаходів та накласти санкції на п’ять американських компаній оборонної промисловості, а саме BAE Systems Land and Armament, Alliant Techsystems Operation, AeroVironment, ViaSat і Data Link.

Санкції полягають у замороженні рухомого та нерухомого майна вказаних компаній на території Китаю, а також повній забороні китайським юридичним і фізичним особам здійснювати будь-які операції та співпрацювати з ними.

"Уряд Китаю залишається непохитним у своїй рішучості захищати національний суверенітет, безпеку та територіальну цілісність. Ми закликаємо Сполучені Штати дотримуватися принципу "єдиного Китаю" та трьох спільних китайсько-американських комюніке та припинити озброювати Тайвань і припинити накладати на Китай незаконні односторонні санкції", – ідеться в заяві.

У разі продовження американською стороною військової співпраці з Тайванем Пекін обіцяє "потужну і рішучу відповідь Китаю".

Згадані американські оборонні компанії є великими багаторічними підрядниками уряду США, які розробляють і постачають гусеничні та колісні бойові броньовані машини, військово-морські гармати, передові високоточні боєприпаси, артилерійські й ракетні пускові установки, засоби ремонту й модернізації бойових кораблів, БпЛА та пристрої захищеного зв’язку.