Запаси вугілля на складах ТЕС зменшилися до 800 тисяч тонн, але цього "цілком достатньо", – Галущенко
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Запаси вугілля на складах генеруючих компаній зменшилися до приблизно 800 тис. тонн, але цього цілком достатньо для виробництва необхідного обсягу електроенергії.
Про це розповів міністр енергетики Герман Галущенко, передає Інтерфакс-Україна.
"800 тис. тонн, приблизно, зараз. Цього нам цілком достатньо", – сказав міністр.
Він зауважив, що державне ПАТ "Центренерго" продовжує імпортувати вугілля та збільшило його запаси, а газ для виробництва електроенергії використовується генерацією на запланованому рівні.
"Екстра-рішень про роботу газових блоків, як ми робили минулого року, коли вугілля не могли фізично поставити через війну, коли були розбиті мости і залізниця не могла доставити, на сьогоднішній день у нас немає необхідності приймати", – додав Галущенко.
Як повідомлялося, на початку жовтня очільник Міненерго під час виступу в парламенті повідомив, що запаси вугілля на складах генеруючих компаній України становлять 1,3 млн тонн вугілля і ще 90 тис. тонн – на складах шахт.
Станом на середину листопада запаси вугілля на складах ТЕС і ТЕЦ зменшилися до 1,1 млн тонн, повідомляє прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
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