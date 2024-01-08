Запаси вугілля на складах ТЕС зменшилися до 800 тисяч тонн, але цього "цілком достатньо", – Галущенко

Запаси вугілля на складах генеруючих компаній зменшилися до приблизно 800 тис. тонн, але цього цілком достатньо для виробництва необхідного обсягу електроенергії.

Про це розповів міністр енергетики Герман Галущенко, передає Інтерфакс-Україна.

"800 тис. тонн, приблизно, зараз. Цього нам цілком достатньо", – сказав міністр.

Він зауважив, що державне ПАТ "Центренерго" продовжує імпортувати вугілля та збільшило його запаси, а газ для виробництва електроенергії використовується генерацією на запланованому рівні.

"Екстра-рішень про роботу газових блоків, як ми робили минулого року, коли вугілля не могли фізично поставити через війну, коли були розбиті мости і залізниця не могла доставити, на сьогоднішній день у нас немає необхідності приймати", – додав Галущенко.

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Як повідомлялося, на початку жовтня очільник Міненерго під час виступу в парламенті повідомив, що запаси вугілля на складах генеруючих компаній України становлять 1,3 млн тонн вугілля і ще 90 тис. тонн – на складах шахт.

Станом на середину листопада запаси вугілля на складах ТЕС і ТЕЦ зменшилися до 1,1 млн тонн, повідомляє прем'єр-міністр Денис Шмигаль.