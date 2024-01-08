Нацбанк розробив рекомендації для безбар’єрного доступу до фінансових послуг

Національний банк України оголосив про початок публічного обговорення проєкту методичних рекомендацій із інклюзивного надання фінансових послуг для громадян із інвалідністю та інших маломобільних груп.

Як ідеться в повідомленні НБУ, проєкт методичних рекомендацій враховує особливі потреби та виклики, з якими стикаються громадяни, які постраждали внаслідок вторгнення Росії, включно з тими, хто шукає нові шляхи для побудови свого життя та економічного благополуччя.

Проєкт містить додаткові вказівки щодо створення безбар’єрних середовищ та забезпечення доступу до фінансових послуг для громадян із різними ступенями мобільності. Це чіткий перелік розумних пристосувань приміщень, дистанційних каналів обслуговування та способів надання послуг для "безбар’єрності" та інформаційної доступності для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп.

Наразі в проєкті містяться рекомендації щодо:

фізичної доступності приміщень та використання спеціального устаткування;

системи дистанційного обслуговування;

технічних вимог до сайтів та застосунків;

уважного ставлення до клієнтів з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, зокрема, що не містить ознак дискримінації або зневажливої лексики тощо.

Рекомендації поширюються на всіх осіб, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Національний банк.

Вони мають рекомендаційний, інформаційний та роз’яснювальний характер, стосуються окремого напряму діяльності фінансової установи – обслуговування споживачів із маломобільних груп населення, не містять норм, обов’язкових до виконання органами державної влади, місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами.

Рекомендації закликають всі фінансові установи дотримуватися принципу корпоративної відповідальності та докладати додаткових зусиль для створення рівних можливостей та повноцінного економічного життя в соціумі для всіх без виключення клієнтів.