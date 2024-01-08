Пов’язана з колишнім зятем Черновецького фірма купила історичну будівлю навпроти ЦУМу у центрі Києва. ФОТО

ТОВ "Поділ Естейт Менеджмент" стало переможцем аукціону з приватизації нежитлових приміщень площею 1231,5 кв. м у будинку за адресою Богдана Хмельницького, 3.

За даними у системі Prozorro.Продажі, в аукціоні взяли участь троє учасників, переможець запропонував заплатити за актив 150 мільйонів 321 гривню (без ПДВ), передає Liga.net.

Це на 10 гривень більше, ніж пропонувало ТОВ "Укрдонінвест" Віталія Кропачова.

Будівля має охоронний статус як пам'ятка архітектури та містобудування місцевого значення.

Бенефіціаром фірми "Поділ Естейт Менеджмент" вказана Людмила Яковлєва. У березні вона придбала на торгах кредитну лінію з правом вимоги на завод "Росинка" в Києві, який врешті опинився у власності В'ячеслава Супруненка – ексдепутата Київської міської ради і колишнього зятя мера столиці Леоніда Черновецького.

У 2015 році Яковлєва була вказана серед акціонерів "Асвіо Банку", який контролюють Олександр і В’ячеслав Супруненки.

Читайте також: Колишній зять Черновецького став власником брендів "Росинка" і "Софія Київська"

Як повідомлялося, у серпні минулого року інша компанія Супруненка – ТОВ "Київський завод Росинка" – викупила активи заводу безалкогольних напоїв "Росинка" у Києві за 138,5 млн грн.

Загальна площа майнового комплексу становить 22 536,4 кв. м. Він знаходиться в одному з центральних районів Києва на вул. Антона Цедіка (колишня Ежена Потьє), неподалік станції метро "Шулявська".

У листопаді минулого року виявилося, що кіпрські компанії Супруненка в результаті банкрутства одного з найбільших виробників хліба у Києві та області ПрАТ "Київхліб" стали власниками торговельної марки "Київхліб" та семи хлібзаводів, що входили до складу компанії.