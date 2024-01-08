За 11 днів через "Дію" продали понад 1500 автомобілів

Від початку запуску з перереєстрації автотранспорту в "Дії", 20 грудня, до 31 грудня 2023 року через мобільний застосунок продали 1 504 транспортні засоби.

Як нагадали в Головному сервісному центрі МВС, ця послуга доступна виключно для фізичних осіб.

Під час здійснення договору купівлі-продажу онлайн покупець має можливість залишити наявні номерні знаки, або ж замовити нові з серією DI з доставкою у зручне відділення "Укрпошти". Також обрати вид свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу: електронне чи виготовлене на бланку.

"Відомості про продавця, покупця та автомобіль автоматично перевіряються засобами Єдиного державного реєстру транспортних засобів. Якщо транспортний засіб знаходиться в розшуку або наявні обмеження чи обтяження у продавця чи покупця, договір не укладається. Про це система автоматично повідомляє", – зазначили в МВС.

Якщо покупець залишив наявний номерний знак, користуватись придбаним авто можливо одразу після того, як свідоцтво про реєстрацію з’явиться в "Дії".

Якщо особа замовила нові номерні знаки, керувати автомобілем можливо тільки після їхнього отримання поштовим оператором.

Загалом за минулий рік в Україні сервісні центри МВС провели 2 124 280 реєстраційних операцій із транспортними засобами. Зокрема, до реєстраційних дій входить здійснення перереєстрації автівок, вантажівок, мотоциклів, автобусів.

Як повідомлялося, наприкінці 2023 року в застосунку "Дія" запустили послугу з перереєстрації транспортних засобів. Тобто через мобільний застосунок громадяни почали продавати та купувати легкові авто, мотоцикли та мопеди.