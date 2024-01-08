Польща перешкоджала розслідуванню диверсій на газопроводах "Північний потік", – ЗМІ

Польські посадовці нібито гальмували розслідування актів саботажу на газопроводах "Північного потоку" восени 2022 року.

Як пише портал Finanzen.net, європейські слідчі, які розслідують цю справу, заявили, що польські посадовці не поспішали надавати інформацію і приховували ключові докази про пересування ймовірних диверсантів польською територією. Тепер слідчі сподіваються, що новий уряд у Варшаві, який приступив до виконання своїх обов'язків у грудні, допоможе прояснити цю справу, передає Європейська правда.

Європейські слідчі вже давно припускають, що атака була здійснена з України через Польщу. Однак відсутність співпраці з боку Варшави ускладнює визначення того, чи відбулася атака з відома чи без відома колишнього польського уряду, кажуть високопосадовці.

Деякі слідчі зараз розглядають можливість звернутися до офісу нового прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска за допомогою в розслідуванні.

Польща є членом НАТО. Будь-яка підозра в тому, що країна може приховувати інформацію про напад на союзника, підірве довіру до Альянсу, який переживає одне з найбільших випробувань із моменту свого заснування.

З точки зору Москви будь-яка поведінка Польщі, що вказує на причетність до диверсії, може розглядатися як агресивний акт з боку НАТО.

Однак досі не було представлено жодних доказів того, що польський уряд причетний до вибухів. І навіть якщо деякі польські посадовці були причетні, це могло статися без відома політичного керівництва, вважають слідчі.

Однак спроби польських посадовців перешкоджати розслідуванню викликають дедалі більші підозри щодо ролі та мотивів Варшави.

Через кілька днів після вступу на посаду Туск звільнив керівників усіх спецслужб, у тому числі тих, які займалися розслідуванням справи "Північного потоку".

Нагадаємо, 26 вересня 2022 року на газопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2" було виявлено витоки газу. Пізніше оператор "Північного потоку" повідомив про руйнування, які відбулися в один день одночасно на трьох нитках морських газопроводів "Північний потік-1" та "Північний потік-2", та мають "безпрецедентний характер".

Як повідомлялося, поліція Данії заявила, що попереднє розслідування пошкоджень двох ниток газопроводу "Північний потік" у данській частині Балтійського моря свідчить, що витоки газу були спричинені потужними вибухами. Поліція Швеції також знайшла підтвердження вибухів на газопроводах системи "Північний потік".

В ЄС офіційно не звинувачували Росію у причетності до організації вибухів на газогонах, однак не відкидали такої можливості.

Своєю чергою російський президент Владімір Путін називав бенефіціарами диверсій на "Північних потоках" США, Україну та Польщу, перед цим він звинувачував у підриві цих газогонів "англосаксів".