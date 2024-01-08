У Нідерландах через мороз поновили видобуток на найбільшому родовищі газу в Європі

У Нідерландах через мороз на два дні поновили видобуток газу на родовищі Гронінген.

"Три місяці потому, як перекрили газовий кран в Гронінгені, його знову ж привідкрили через морози в Нідерландах", – передає Укрінформ із посиланням на NOS.

Зазначається, що, оскільки очікуються похолодання до мінус 6,5 градуса, Нідерландська нафтова компанія (NAM) тимчасово поновлює постачання газу з майданчиків у Шпіцбергені та Шемдерсваазі в Гронінгені.

За словами держсекретаря з економічних питань та клімату Нідерландів Ханса Війлбріфа, це є запобіжним заходом, щоб населення не залишилось без газу, у випадку якщо під час мінусових температур виникнуть якісь труднощі.

Війлбріф зазначив, що на свердловинах у Шпіцбергені та Шемдерцваазі знову відновиться робота "приблизно на два дні".

"Тож видобуток газу буде мінімальним", – наголосив він у листі до Палати представників.

Очікується, що з четверга температура знову підвищиться.

Держсекретар запевнив, що видобуток газу в Гронінгені буде остаточно зупинено 1 жовтня 2024 року. У цей день мають закрити свердловини в Шпіцбергені та Шемдерсваазі, тож газопостачання навіть у надзвичайних випадках з наступної зими буде неможливим.

Як повідомлялося, Нідерланди минулого року зупинили видобуток на Гронінгенському газовому родовищі, яке називають найбільшим у Європі газовим родовищем, що було одним із ключових джерел газу для Західної Європи.

Причиною стали загрози землетрусів, пов'язаних із його роботою, а також обурення місцевих мешканців, які неодноразово виходили на вулиці з протестами, оскільки вважають, що їхні будинки постійно отримували пошкодження внаслідок землетрусів, пов'язаних із видобутком газу.

Однак уряд Нідерландів відмовився ухвалити рішення про остаточний демонтаж газових свердловин. Таким чином, у виняткових випадках роботу можуть знову відновити у 2024 році. Зокрема, у разі дуже холодної зими або якихось непередбачених обставин.