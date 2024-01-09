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Дрони, 150 тисяч бронежилетів і протимінні трали: "Метінвест" Ахметова став найбільшим приватним донором ЗСУ

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Компанія "Метінвест" за час війни зазнала величезних втрат, але адаптувалася до нової реальності, налагодила нові ланцюжки експорту та перевела виробництво на військові рейки, сформувавши потужний оборонний напрям. Його компанія розвиває в межах мілітарної ініціативи "Сталевий Фронт" Ріната Ахметова. Від початку війни "Метінвес"т виділив на допомогу армії вже 2,5 млрд грн, що робить його найбільшим приватним донором Збройних Сил України.

Про це пише NV + The Economist.

Видання вказує: компанія налагодила технологію виробництва спецсталі для бронепластин – головних складників бронежилетів, та щити для убезпечення вартових машин ЗСУ. Фахівці планують оснастити бронею 200 фронтових машин.

Також компанія передала бійцям понад 330 спеціальних мобільних укриттів-"криївок", вироблених зі сталі, і виготовила понад 250 одиниць фальшивої артилерії – макетів гаубиць і радарних установок. Бронетехніку ЗСУ на фронті захищають 32 "ловці ланцетів", які розробили фахівці "Метінвесту".

мобільні укриття Метінвест 01

Щоб зміцнити обороноздатність ЗСУ, компанія налагодила системне постачання на фронт військової техніки й обладнання.

Зокрема, оборонці отримали понад 1500 дронів, 1700 тепловізорів, 875 одиниць комунікаційного обладнання, та понад 520 автівок різного призначення. Крім того, спеціалісти компанії проводять капітальний ремонт автомобілів для армії.

Дрони від Метінвест 02

Всього "Метінвест" виготовив чи закупив за кордоном 150 тис. бронежилетів, 25 тис. шоломів і касок, та 31,5 тис. турнікетів. Засоби індивідуального захисту отримують військовослужбовці Сил оборони України, рятувальники, комунальники та волонтери, які працюють у небезпечних регіонах: це робить компанію одним із найбільших постачальників амуніції в Україні.

Крім того, у межах великого проєкту "Метінвесту" та її акціонера Ріната Ахметоова компанія розпочала виробництво протимінних тралів для танків, що допомагають контрнаступу. Крім того, група інвестувала 9,5 млн грн у будівництво Центру протимінної діяльності: там навчать понад 3 тис. саперів розміновувати території.

протимінні трали Метінвест 03

Автор: Галина Ялівець
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Топ коментарі
+7
Ахметову велика подяка.
А що ж зебабуїн? Коли визріє цей жлоб дати хоч копійку на Армію?
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08.01.2024 18:17
+7
Спочатку донбас здав, війну привів, сепарів відверто підтримував, а потім ,, донором" став! Гидко чути! І жодних питань навіть у журналістів до нього нема!!!
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08.01.2024 18:29
+4
Ні сорому, ні совісті!

Ахметов. Який разом з Януковичем підпалили Донбас у 2014, ще не відповів за це зло.

АХМЕТОВ, якій е олігархом- монополістом номер 1, та грабуе населення кожен день.

АХМЕТОВ, якій ніколи не допомогае ЗСУ ( тому ще він за мір), а тільки давав харчові набори мешканцям Донбасу, бо це його виборці.

Ця «людина» після усего що він зробив,

він мае назабство корчить з себе « патріота».
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08.01.2024 19:26
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Ахметову велика подяка.
А що ж зебабуїн? Коли визріє цей жлоб дати хоч копійку на Армію?
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08.01.2024 18:17 Відповісти
Ха-Ха акметка давалка. Не сміши вона і так смішна.
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08.01.2024 19:53 Відповісти
а особисто ти скільки задонатив ?
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08.01.2024 23:52 Відповісти
ось цей бункер від Ахметова рятує солдат від 152 мм снарядів.
дякую за врятованні життя, Ренат !

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08.01.2024 23:55 Відповісти
Цей "донор" потім ще це все викачає з підораши ! Навіть якщо для цього треба буде купити усі суди Європи. А грошики вони *******.
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08.01.2024 18:25 Відповісти
А "потім" буде потім.
Зараз треба ВИЖИТИ.
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08.01.2024 19:27 Відповісти
Спочатку донбас здав, війну привів, сепарів відверто підтримував, а потім ,, донором" став! Гидко чути! І жодних питань навіть у журналістів до нього нема!!!
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08.01.2024 18:29 Відповісти
Брехня. Ахметов один з тих, хто рятував Маріуполь від повторного захоплення ордою восени 2014го.
Я знаю це як Маріуполець.
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08.01.2024 19:31 Відповісти
Ні сорому, ні совісті!

Ахметов. Який разом з Януковичем підпалили Донбас у 2014, ще не відповів за це зло.

АХМЕТОВ, якій е олігархом- монополістом номер 1, та грабуе населення кожен день.

АХМЕТОВ, якій ніколи не допомогае ЗСУ ( тому ще він за мір), а тільки давав харчові набори мешканцям Донбасу, бо це його виборці.

Ця «людина» після усего що він зробив,

він мае назабство корчить з себе « патріота».
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08.01.2024 19:26 Відповісти
в 2014 році треба було, щоб Турчинов ввів воєнний стан, треба було з рішучістю і жорсткістю реагувати на колабораціонізм і анексію Криму, але тодішня влада чомусь цього не зробила
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10.01.2024 08:26 Відповісти
Придурки, не дурійте. Холопи дрімучі.
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08.01.2024 19:33 Відповісти
Ахметка вкрав в нас мільярди і копійки кинув як подачку на ЗСУ!
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08.01.2024 19:51 Відповісти
Не люблю людей называть нехорошими словами, но люди сами выпрашивают.

Вот и вы со своим примитивным мышлением просите чтоб вас дурой назвали. Если-бы вы могли здраво рассуждать, то поняли-бы, что Ахметов невинный ягненок в сравнении с толпой обнаглевших чинуш, раскрадающих нашу страну. Но вам этого не понять, вот вы и пялитесь на "слона", ведь он большой и вам его постоянно подсовывают.
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09.01.2024 19:11 Відповісти
Навіть Ахметов робить для армії набагато більше, чим Зе і ОП
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08.01.2024 20:37 Відповісти
А скілько Порошенко? Щось біля 4 мільярдів
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08.01.2024 20:42 Відповісти
Так, навіть олігархи більше допомогають, ніж слуги народа
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08.01.2024 20:58 Відповісти
Та всі роблять більше. А ці, судячи з кількості гучних справ про корупції на закупівлях, роблять ще й шкоду
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09.01.2024 16:28 Відповісти
Пам'ятаю в 2014 році таким самим донором номер 1 - був коломойський.....
А цей пі*ар рижий,підтримує сєпарів,щоб не розхерячили його (вірніше аліка брагіна) стадіон!
А всі 8 років Україна "домбила бомбас",тільки чогось аеропорт весь розхерячений під ноль,а стадіон цілий і невредимий!
Совпадєніє....нє вєрю!
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08.01.2024 21:06 Відповісти
Вот зря вы про аэропорт вспомнили. Во первых расхерячено только здание аэропорта, а взлетка целёхенька - не странно-ли? Во вторых бойня за аэропорт была звеном в цепи котлов, из которых илловайский был просто громким, но не самым крупным. Вот и задавайтесь теперь вопросами к чему всё то было?
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09.01.2024 19:07 Відповісти
Тю,ну а якшо це правда, чому про це не говорити? Най буде. Чим більше приватних донорів, тим краще. Все інше вже потім буде розбиратися
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09.01.2024 16:25 Відповісти
Про РЭБ забыли упомянуть. На днях ещё РЭБы передали, а это по нынешним временам очень ощутимая поддержка. Что ни говори, а дронов у рашки в разы больше чем у нас. Мы-то по сей день военные рельсы ищем чтоб стать на них.)))
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09.01.2024 19:03 Відповісти
все має йти на підтримку війська, бо як не буде війська, то й не буде ні самої України, ні бізнесу в Україні
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10.01.2024 08:23 Відповісти
 
 