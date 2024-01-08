Споживання електроенергії зростає занадто швидко, це може викликати технічні збої, – "Укренерго"

Споживання електроенергії у понеділок, 8 січня, зростає занадто швидко, це створює додаткове навантаження на електростанції і може призвести до технологічних порушень.

За даними оператора енергосистеми НЕК "Укренерго", вже в обідні години, між 13:00 та 14:00, рівень споживання електроенергії перевищив відповідний показник попереднього робочого дня 5 січня на 13,4%.

На збільшення споживання впливає значне посилення похолодання в усіх регіонах України на початку робочого тижня. Крім того, в південному регіоні поступово відновлюється енергопостачання споживачів, які були знеструмлені через негоду.

"Таке стрімке підвищення рівня споживання створює значне додаткове навантаження на електростанції, які все ще відновлюються після масованих ракетних атак минулої зими, що може призвести до технологічних порушень", – наголошується у повідомленні.

Відтак "Укренерго" наполегливо закликає українців споживати електроенергію ощадливо, щоб допомогти енергосистемі працювати в складних умовах.