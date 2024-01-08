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Новини Енергетика
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ТЕС (618) ТЕЦ (330) електроенергія (2950) Укренерго (1370)

Споживання електроенергії зростає занадто швидко, це може викликати технічні збої, – "Укренерго"

Новини БізнесЦензор Енергетика

свет

Споживання електроенергії у понеділок, 8 січня, зростає занадто швидко, це створює додаткове навантаження на електростанції і може призвести до технологічних порушень.

За даними оператора енергосистеми НЕК "Укренерго", вже в обідні години, між 13:00 та 14:00, рівень споживання електроенергії перевищив відповідний показник попереднього робочого дня 5 січня на 13,4%.

На збільшення споживання впливає значне посилення похолодання в усіх регіонах України на початку робочого тижня. Крім того, в південному регіоні поступово відновлюється енергопостачання споживачів, які були знеструмлені через негоду.

"Таке стрімке підвищення рівня споживання створює значне додаткове навантаження на електростанції, які все ще відновлюються після масованих ракетних атак минулої зими, що може призвести до технологічних порушень", – наголошується у повідомленні.

Відтак "Укренерго" наполегливо закликає українців споживати електроенергію ощадливо, щоб допомогти енергосистемі працювати в складних умовах.

Автор: Михайло Орлюк
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Топ коментарі
+7
І чого б це ?... І сніг чомусь випав... Зимою... Дивно...
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08.01.2024 17:09
+5
Вони ще востанавлюються з того року........Нормально готувались.
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08.01.2024 17:10
+4
лєнінскі тес сільна прохуділіся, вроді так кажуть на вастокє?
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08.01.2024 17:01
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Технічні зброї? Так, так.
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08.01.2024 16:54 Відповісти
лєнінскі тес сільна прохуділіся, вроді так кажуть на вастокє?
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08.01.2024 17:01 Відповісти
А ну давайте ще зараз звинуватимо алігархів і пополимось великому лідуру пропіз...тею зеленьскому,який поборов алігархів і корупцію.
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08.01.2024 17:08 Відповісти
"Ві нічего не понімаєте", треба ще підняти тарифи...
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08.01.2024 17:16 Відповісти
І чого б це ?... І сніг чомусь випав... Зимою... Дивно...
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08.01.2024 17:09 Відповісти
Сарказм ваш зрозумілий.

Але ви і їхню позицію зрозумійте - будь-яке "перекидання тумблера" щодо зміни генерації чи отримання електрики з-за кордону - це мільйони і мільярди. І якщо зойками в інтернетах та ЗМІ можна запобігти збільшенню споживання електроенергії (ну, якісь "впєчатлітєльньіє" не увімкнуть зайвий раз електрочайник), то чого б і не зойкнути?
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08.01.2024 22:06 Відповісти
Вони ще востанавлюються з того року........Нормально готувались.
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08.01.2024 17:10 Відповісти
Ахметову жрать нечего суке никак не удавится падло воровское МОНОПОЛИСТ в Украине и никак не поднимет тарифы на свет в Космос чтобы их гнид вынесли вперде ногами...его шестерка НКРЕКП в 2 уголовных делах Роттердам + ОНОВЛЕННЫХ РАССЛЕДОВАНИЕМ ТОМУ такое вот бяда прямо укрэнерго где посажены агенты Кремля им сейчас зашморг в 40 млрд что украли на Роттердаме + переплата населением за свет с 2015 по 2019 год они гниды нам 2 года свет даром давать или по 2 копейки квт час ....а не орать про 7 грн за 1 квт час...
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08.01.2024 17:13 Відповісти
Тарифи на електроенергію звичайно піднімати потрібно. Але ж всі гроші розкрадають. Тому отака фігня триватиме до повного триндиця енергогенеруючих і транспортних підприємств.
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08.01.2024 18:58 Відповісти
Однозначно.
1. Всі гроші розкрали
2. Тарифи на електроенергію піднімати потрібно.
3. Всі гроші розкрали. Знову.
4. goto line 2
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08.01.2024 19:47 Відповісти
А українська енергосистема так і існує. Лише держава дотує цю галузь все більше і більше, щоб люмпени мовчали. Люмпени це ядерний електорат всіх популістів-політиків. У всіх т.з. демократичних країнах.
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09.01.2024 09:50 Відповісти
"Тарифи на електроенергію звичайно піднімати потрібно" - це ще з якого хєра?!
Ці ***** навіть по рішенню суда не відкрили розрахунок власної собівартості!
Тобто ми їм на слово повинні вірити чи шо?
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09.01.2024 01:14 Відповісти
Собівартість вища від ціни продажу. Держава дотує. Питання коректного розрахунку собівартості не розглядається, бо пересічний громадянин цього не доб'ється.
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09.01.2024 09:47 Відповісти
Намагання промити мізки лохторату. Далі - можна піднімати тарифи
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08.01.2024 23:35 Відповісти
 
 