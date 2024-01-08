Акції Boeing обвалилися через заборону польотів найновішого літака після аварії у польоті

Акції Boeing Co. у понеділок падають на 8,2% на попередніх торгах після рішення Федерального управління цивільної авіації США (Federal Aviation Administration, FAA) заборонити польоти літаків 737 MAX 9 через інцидент, що трапився минулої п’ятниці з лайнером Alaska Airlines.

Напередодні FAA доручила тимчасово зупинити польоти цих літаків у повітряному просторі США та їхню експлуатацію американськими авіакомпаніями, передає Інтерфакс-Україна.

Рішення FAA торкнеться приблизно 171 літака 737 MAX 9.

Європейське агентство безпеки польотів (EASA) схвалило директиву FAA і також доручило тимчасово зупинити експлуатацію Boeing 737 MAX 9. При цьому європейський регулятор зазначив, що наразі жодна країна ЄС не експлуатує літаки цієї моделі.

Заборону запроваджено після того, як минулої п'ятниці літак Boeing 737 MAX 9 авіакомпанії Alaska Airlines здійснив вимушену посадку в аеропорту Портленда після втрати частини фюзеляжу в повітрі на висоті близько 5 км. Внаслідок інциденту ніхто із пасажирів не постраждав. Авіаперевізник отримав літак від Boeing у листопаді 2023 року.

Через це Alaska Air Group Inc. зупинила польоти всіх 65 літаків 737 MAX 9, акції компанії падають на 4,5%. Вартість паперів United Airlines Holdings опустилася на 3%, ця авіакомпанія призупинила польоти 79 лайнерів 737 MAX 9.

Boeing повідомила, що у вівторок проведе спеціальне засідання для обговорення заходів щодо безпеки польотів у відповідь на інцидент.

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Як повідомлялося,Федеральна авіаційна адміністрація США (FAA) скасувала заборону на комерційні польоти літаків Boeing 737 MAX у листопаді 2020 року.

Їх призупиняли після двох авіакатастроф в Індонезії та Ефіопії, в яких загинуло 346 людей. Boeing 737 MAX авіакомпанії Lion Air розбився 29 жовтня 2018 після вильоту з Джакарти, літак цього ж типу з флоту Ethiopian Airline впав відразу після зльоту з Аддіс-Абеби 10 березня 2019 року.