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Новини Технології
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безпілотник (335) Федоров Михайло (175) дрони (148) РЕБ (9)

"Наразі недостатньо": Україна розгорне масштабне виробництво захисту від дронів

Новини БізнесЦензор Технології

реб

Україна має намір організувати масштабне виробництво засобів радіоелектронної боротьби й наземних безпілотних платформ.

Про це в ефірі єдиного телемарафону повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає liga.net.

"РЕБу явно недостатньо", – зазначив він.

За словами урядовця, ринок БпЛА в Україні за рік вдалося збільшити у сто разів, і за тим самим прикладом будуть розвивати ринок РЕБ.

"За такої кількості безпілотників і з нашого боку, і з боку ворога постає питання радіоелектронної боротьби. Зараз ми робимо все, щоб разом з Міністерством оборони, Генеральним штабом відкрити ринок і запустити максимальну кількість гравців на цей ринок, щоб почалася конкуренція, бо нам потрібні тисячі станцій радіоелектронної боротьби, окопного РЕБ", – сказав Федоров.

Він додав, що нещодавно також було укладено перший контракт на велику кількість турелей для дистанційного керування кулеметів.

"Це перші результати відкриття ринку наземних платформ. Наземні безпілотники, які дистанційно керуються, будуть мінувати, розміновувати, будуть виконувати функції евакуації, підвозити боєприпаси", – сказав він.

Водночас міністр зауважив, що не може говорити про це детальніше, щоб не поставити під загрозу виробників.

Автор: Юлiя Недашківська
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Топ коментарі
+17
Все що обіцяють зробити у майбутньому з великою вірогідністю не буде зроблено. Це торгівля обіцянками які нічого не варті. Таки новини повинні бути написаний з використанням минулого часу, все зроблено та вже на фронті.
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07.01.2024 18:46
+12
Довбані зелені популісти!Ви можете хоча б щось гідне зробити,а потім триндіти на весь світ?
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07.01.2024 19:59
+10
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07.01.2024 21:55
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Все що обіцяють зробити у майбутньому з великою вірогідністю не буде зроблено. Це торгівля обіцянками які нічого не варті. Таки новини повинні бути написаний з використанням минулого часу, все зроблено та вже на фронті.
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07.01.2024 18:46 Відповісти
це політика зешобла,
зробимо, побудуєио, будемо, можемо, зробимо...
враження що ***** лиш збирається нападати
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08.01.2024 08:13 Відповісти
"...самальоти лєтят, будєм всєх бамбіть!..."
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07.01.2024 19:33 Відповісти
Довбані зелені популісти!Ви можете хоча б щось гідне зробити,а потім триндіти на весь світ?
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07.01.2024 19:59 Відповісти
Не на часі...
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07.01.2024 20:43 Відповісти
Совок у своїй красі- усе у майбутньому, все ні як улюдей- зробив, а потім хвалися. Воно вже вчора повинно було бути.
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07.01.2024 21:28 Відповісти
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07.01.2024 21:55 Відповісти
А що тут путати, коли не у державного корита то усі ведуть себе, як державники, а коли у корита- одразу стають баригами, це відноситься до усіх наших керманичем, от тільки Ющ був, як гівно у прорубі, не те не се.
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07.01.2024 22:01 Відповісти
Тобі ведмедчук персонально на Ющенка фас дав ?
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08.01.2024 01:09 Відповісти
Ні, не Медведчук. Якщо б ти мав розум і вивчав матчасть, то швидко б зрозумів, що головний Іуда в Україні це стовідсотково Ющенко. Але для цього треба дивитись на факти і дії, а не на гарні слова. Одне те що він привів спочатку до премʼєрства, а потім до президентства Януковича з чого і почались всі наші сьогоднішні лиха розумним людям скажіть багато чого.
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08.01.2024 06:38 Відповісти
Русскій дурачьок, ти хто по національності?
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08.01.2024 08:20 Відповісти
А чому тебе "правильний" ведмедчук тільки у жовтні тут зарєєстрував, де ти у нього раніш гадив ?
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08.01.2024 11:56 Відповісти
Зрозуміло, дрони/БПЛА є різні за ТТХ, за призначенням, але сьогодні надзвичайну загрозу
являють дрони -камікадзе з бортовим тепловізором та машинним зором.
Вже давно потрібно забезпечити ЗСУ комплексним захистом від цієї надзвичайно небезпечної та ефективної зброї. Втрати від несподіваної атаки дронів з бортовими тепловізорами не повинні знов повторитися через "несподівану" появу машинного зору з функціями автономного захвату та супроводження цілей на модернізованих дронах ворога.

https://t.me/serhii_flash/1918

https://t.me/serhii_flash/1929
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07.01.2024 22:33 Відповісти
Найголовніше - що проти такого дрона радіоелектронний захист не спрацьовує, бо після того, як пілот вказав ціль, йому вже зв'язок не потрібен - він сам на неї наводиться, утримуючи образ цілі у пам'яті.

І це реальна проблема!
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08.01.2024 11:23 Відповісти
Маємо намір! Хочемо! Плануємо! Будемо! Як це достало....
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07.01.2024 23:00 Відповісти
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08.01.2024 01:33 Відповісти
Обіцянка-цяцянка, а дурневі радість ... Нічого не робилося, не робиться та не робитиметься, поки офісні покидьки при владі... Цілодобовий пустопорожній триндьож з 2019, більше нічого. Але імбіцили в захваті ...
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07.01.2024 23:11 Відповісти
""Ми побудуємо новий патронний завод ***********, ми в Харкові відновимо будівництво "Оплотів"

08/2017
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08.01.2024 10:40 Відповісти
Сергей Пупкин 09d73562 Нова лінія по виготовленню снарядів була відкрита в серпні 2018. Але в 2019 какієразніци наобирали москальського скомороха. Де наші снаряди? Немає й досі!!! Щодо танкового заводу в Харкові, то "слуги кремля" просто вбили Харківський танковий завод.
Прибутки Заводу імені Малишева, який в рейтингу UMP на кінець 2018 року посів 3 місце серед підприємств ОПК, вже на кінець 2019 року впали у понад 6 разів, в результаті завод зазнав 421 млн грн збитків. Оприлюднена фінансова звітність ДП «Завод імені В.О. Малишева» (ЗІМ) за результатами 2019 року показує падіння чистого доходу від реалізації продукції (послуг) на 85% - 385 млн грн поти 2,5 мільярдів у 2018 році. Падіння чистого прибутку за результатами 2019 року склало 185% - 421 млн грн збитків проти 449 мільйонів прибутку попереднього року.

Станом на початок 2021 року завод вже мав борг в 1 МІЛЬЯРД 800 МІЛЬЙОНІВ ГРН., спеціалісти звільнялись, а завод перейшов на роботу 1 день на тиждень !!! І це за рік до початку повномасштабної війни. https://www.youtube.com/watch?v=xhBMu6qS9HM
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08.01.2024 11:40 Відповісти
Не побачив де тут про патронний завод? І скільки Оплотів було передано до війська з 2017 року?

Напевно місця для допису не хватило.....
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09.01.2024 09:48 Відповісти
Двє-трі нєдєлі і всі ворожі дрони попадають от РЕБ-а!
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07.01.2024 23:34 Відповісти
Проти нових дронів з машинним баченям РЕБ безсилий.
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08.01.2024 11:24 Відповісти
на дебіло марафоні- все маштабно розгортають !!!!!
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08.01.2024 00:10 Відповісти
"Якщо на фронті не гинуть діти чиновників значить це не війна а бізнес" - слова розумної людини з якими я повністю згоден.
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08.01.2024 07:39 Відповісти
Було би цікаво подивитися на американські микрохвильові та лазерні засоби боротьби з БпЛА.
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08.01.2024 09:37 Відповісти
ну. не зроблять. але ж які перспективи!!!
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08.01.2024 09:42 Відповісти
Це тільки зараз почнуть щось робити
Вони мали б це робити 2 роки тому
Сподівались на захід
А захід немає безмежної кишені і хоче щоб Україна хоч трохи сама виробляла зброю
Виробляти зброю треба наймати працівників, сплачувати податки
Кому таке треба?
Коли розраховують що допомога буде вічною
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08.01.2024 09:59 Відповісти
Облиште. Не почнуть.
За 2 роки не розпочали, а зараз і більше того.
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08.01.2024 10:30 Відповісти
І скільки разів ви ще будете "розгортати масштабне виробництво" нагайно необхідного?
Я так розумію, зелені ця війна дуже вигідна: майже неконтрольований ніагарський водоспад грошей на щось їм особисто непотрібне -- бери скільки зможеш унести!
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08.01.2024 10:28 Відповісти
А можно узнать адреса, где их производить будут?
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08.01.2024 10:50 Відповісти
Зачекайте трошки, ОП та налогова обов'язково повідомлять у відкритих медіа.
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08.01.2024 11:05 Відповісти
нажаль доки єрмаки при владі нічого не буде окрім розкрадань і обіцянок зеленої гниди, де там мільярд дерев, мільйон дронів, де дрони що зависли на складах як розказував клоун. литвин написав обдовбаному членограю промову, клоун прочитав, робота закінчилась.
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08.01.2024 11:05 Відповісти
Нам багато чого обіцяв Резнікович, а чого б віслюкам ще чого не пообіцяти
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12.01.2024 23:20 Відповісти
 
 