"Наразі недостатньо": Україна розгорне масштабне виробництво захисту від дронів
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Україна має намір організувати масштабне виробництво засобів радіоелектронної боротьби й наземних безпілотних платформ.
Про це в ефірі єдиного телемарафону повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає liga.net.
"РЕБу явно недостатньо", – зазначив він.
За словами урядовця, ринок БпЛА в Україні за рік вдалося збільшити у сто разів, і за тим самим прикладом будуть розвивати ринок РЕБ.
"За такої кількості безпілотників і з нашого боку, і з боку ворога постає питання радіоелектронної боротьби. Зараз ми робимо все, щоб разом з Міністерством оборони, Генеральним штабом відкрити ринок і запустити максимальну кількість гравців на цей ринок, щоб почалася конкуренція, бо нам потрібні тисячі станцій радіоелектронної боротьби, окопного РЕБ", – сказав Федоров.
Він додав, що нещодавно також було укладено перший контракт на велику кількість турелей для дистанційного керування кулеметів.
"Це перші результати відкриття ринку наземних платформ. Наземні безпілотники, які дистанційно керуються, будуть мінувати, розміновувати, будуть виконувати функції евакуації, підвозити боєприпаси", – сказав він.
Водночас міністр зауважив, що не може говорити про це детальніше, щоб не поставити під загрозу виробників.
Будь ласка, зачекайте...
зробимо, побудуєио, будемо, можемо, зробимо...
враження що ***** лиш збирається нападати
являють дрони -камікадзе з бортовим тепловізором та машинним зором.
Вже давно потрібно забезпечити ЗСУ комплексним захистом від цієї надзвичайно небезпечної та ефективної зброї. Втрати від несподіваної атаки дронів з бортовими тепловізорами не повинні знов повторитися через "несподівану" появу машинного зору з функціями автономного захвату та супроводження цілей на модернізованих дронах ворога.
https://t.me/serhii_flash/1918
https://t.me/serhii_flash/1929
І це реальна проблема!
08/2017
Прибутки Заводу імені Малишева, який в рейтингу UMP на кінець 2018 року посів 3 місце серед підприємств ОПК, вже на кінець 2019 року впали у понад 6 разів, в результаті завод зазнав 421 млн грн збитків. Оприлюднена фінансова звітність ДП «Завод імені В.О. Малишева» (ЗІМ) за результатами 2019 року показує падіння чистого доходу від реалізації продукції (послуг) на 85% - 385 млн грн поти 2,5 мільярдів у 2018 році. Падіння чистого прибутку за результатами 2019 року склало 185% - 421 млн грн збитків проти 449 мільйонів прибутку попереднього року.
Станом на початок 2021 року завод вже мав борг в 1 МІЛЬЯРД 800 МІЛЬЙОНІВ ГРН., спеціалісти звільнялись, а завод перейшов на роботу 1 день на тиждень !!! І це за рік до початку повномасштабної війни. https://www.youtube.com/watch?v=xhBMu6qS9HM
Напевно місця для допису не хватило.....
Вони мали б це робити 2 роки тому
Сподівались на захід
А захід немає безмежної кишені і хоче щоб Україна хоч трохи сама виробляла зброю
Виробляти зброю треба наймати працівників, сплачувати податки
Кому таке треба?
Коли розраховують що допомога буде вічною
За 2 роки не розпочали, а зараз і більше того.
Я так розумію, зелені ця війна дуже вигідна: майже неконтрольований ніагарський водоспад грошей на щось їм особисто непотрібне -- бери скільки зможеш унести!