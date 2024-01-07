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Новини Енергетика
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На Донеччині внаслідок обстрілу пошкоджено обладнання ТЕС, знеструмлено дві шахти

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шахта,обвал

Унаслідок бойових дій у Донецькі області пошкоджено обладнання на території теплової електростанції.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Також через обстріли були знеструмлені дві шахти на Донеччині, в яких на момент відключення електроенергії було 18 працівників.

Водночас поблизу нафтопроводу у Дніпропетровській області виявлено вибухонебезпечний предмет та залишки ракети. На місці працюють відповідні служби.

Крім того, у результаті обстрілів вимикалась лінія ПЛ 110 в Харківській області. Знеструмлені побутові споживачі.

Загалом, додали в Міненерго, а енергосистемі дефіциту електроенергії не спостерігається, а генерації українських електростанцій достатньо для покриття потреб споживачів.

Також після аварійного ремонту вийшов в роботу блок однієі з ТЕС.

У відомстві нагадали про важливість зменшення навантаження на енергосистему у пікові години споживання: у вихідні дні – з 10-ї до 12-ї та з 18-ї до 20-ї години.

Автор: Юлiя Недашківська
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