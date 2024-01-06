Польща домовилася з фермерами про припинення блокади кордону з Україною, – ЗМІ

Міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський підписав угоду з фермерами спілки "Ошукане село" про припинення блокади кордону з Україною у пункті пропуску "Медика – Шегіні".

"У суботу міністр сільського господарства та розвитку сільських територій Чеслав Секерський разом із підкарпатською воєводою Терезою Кубас-Хул зустрілися з фермерами "Ошуканого села", які протестували на прикордонному переході в Медиці. Після 17:20 на пресбрифінгу Кубас-Хул оголосила угоди", – пише видання Polsat News, передає Інтерфакс-Україна.

Зазначається, що Секерський пообіцяв виконати всі вимоги фермерів, серед них: активація субсидій на кукурудзу у розмірі 1 млн злотих, збільшення кредитування за ліквідними кредитами на 2,5 млрд злотих та збереження розміру сільськогосподарського податку на рівні 2023 року.

"З підписанням угоди акція протесту на прикордонному переході в Медиці припиняється на період, необхідний для проведення юридичних та повідомлювальних змін та на час, необхідний для впровадження додаткових змін", – цитує Polsat News текст угоди.

Нагадаємо, польські фермери почали блокувати перехід у Медиці з 23 листопада минулого року. Уже 24 грудня вони заявили, що зупиняють акцію протесту до початку січня, а в разі виконання їхніх вимог можуть її і не відновити.

Пікетувальники вимагають скасування підвищення сільськогосподарського податку, полегшення доступу до пільгових кредитів, а також субсидій на вирощування кукурудзи.

Водночас низку пунктів пропуску на українсько-польському кордоні блокують об'єднання польських перевізників.Їхня блокада триває з 6 листопада. Протестувальтники вимагають заборонити реєстрацію в Польщі транспортних компаній з іноземним капіталом, через що польських підприємців витісняють з ринку. Також вони вимагають відновлення дозволів на в’їзд до Євросоюзу для українських перевізників та покращення обслуговування на кордоні.

Пізніше польські аграрії вирішили відновити блокування руху вантажних автомобілів поблизу пункту пропуску "Медика-Шегині", попри запевнення уряду Польщі сприяти у виконанні їх вимог.