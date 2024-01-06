У Молдові закрили тимчасовий центр допомоги біженцям із України

У Молдові припинив роботу тимчасовий центр допомоги біженцям із України, розташований біля контрольно-пропускного пункту в селі Паланка на молдовсько-українському кордоні.

Про це повідомив Генінспекторат надзвичайних ситуацій Молдови, передає NewsMaker.

Відомо, що центр допомоги біженцям із України у Паланці закрили ще 4 січня. Тепер співробітники інспекторату розбирають тимчасовий табір, який розбили біля КПП на початку війни Росії проти України, вивозять усю інфраструктуру – намети, технічне обладнання, гігієнічні модулі.

В інспектораті повідомили, що центр відкрили 24 лютого 2022 року, і з того часу через нього пройшли понад 9,2 тис. біженців із України, в ньому тимчасово мешкали понад 6,2 тис. осіб. Роботу та безпеку табору забезпечували співробітники інспекції з міграції, карабінери та рятувальники.

Наприкінці грудня повідомлялося, що Україна та Молдова спільно закрили 150 міжнародних пасажирських маршрутів.