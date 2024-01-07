Постачальниця "яєць по 17 гривень" для ЗСУ купила чотири готелі в Хорватії
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Постачальниця харчів для військових України Тетяна Глиняна виявилась власницею чотирьох готелів у курортному місті Хорватії Спліт.
Наприкінці 2023 року співрозмовник видання NV Бізнес, що знайомий із роботою готельного бізнесу в Спліті, розповів, що, як мінімум, три готелі в центрі цього курортного хорватського міста отримали нову власницю з України, передають Наші гроші.
"Вона сиділа в холі й активно роздавала вказівки місцевому персоналу українською мовою. Кажуть, що у неї десь біля Білої Церкви є м’ясопереробний завод", – розповів на умовах анонімності співрозмовник, який став свідком однієї з таких нарад.
Побачивши фотографію Тетяни Глиняної, він підтвердив, що це вона.
За даними місцевого бізнес-реєстру вдалось встановити, що з осені 2023 року Глиняна стала бенефіціаром компаній Zen Adria d.o.o., Pigment d.o.o., Mimoza d.o.o. А у ще одній фірмі Nazarii d.o.o. вона стала засновницею у 2016 році (у 2022 році на деякий час її власником ставала дочка Ірина Кут.
Місце реєстрації Nazarii d.o.o. у Брелі, скоріше за все, є місцем реєстрації особисто Тетяни Глиняної. Саме ця адреса вказана в одному з хорватських реєстрів).
Ці фірми володіють наступними готелями у Спліті:
- бутік-готель Mirari має 18 кімнат, ресторан та басейн на даху;
- готель Ora категорії 4* має 24 номери, ресторан та конгрес-центр на 50 осіб;
- бутік-готель Luxe категорії 4* має 30 номерів, ресторан, СПА-центр та конференц-кімнату на 8 осіб;
- готель Posh категорії 5* має 6 апартаментів, басейн на даху, СПА-центр.
Відповідно до інформації, що розміщена на сайтах агенцій нерухомості в Спліті, готелі з подібною локацією, що мають 18 і більше номерів коштують від 2,5−3 млн євро. Тобто для купівлі чотирьох готелів у центрі Спліту потрібно більше 10 млн євро.
Співрозмовники NV Бізнес кажуть, що у 2023 році в готелі Mirari була проведена реновація. Також біля нього ведуться будівельні роботи.
Тетяна Глиняна особисто була засновницею у компаніях з так званої "білоцерківської групи", що у різний час були чи є крупними постачальниками харчів для військових. Це ТОВ "Преміум компані", ТОВ "Візит", ТОВ "Укрпродакорд ВР" та ТОВ "Гранд консалт" (8,16 млрд грн у 2020-2023 роках).
Ціни харчів "Гранд консалту" в актуальних контрактах з Міноборони дуже завищені. Наприклад, в контракті, що діяв у другому півріччі 2023 року, звичайна гречка коштувала 66 грн за кілограм. А в контракті на перші три місяці 2024 року гречка коштує 50 грн за кілограм.
За даними Держстату, роздрібні ціни на гречку в цей період постійно були в півтора-два рази меншими. У липні гречка коштувала 48 грн, під кінець року ціна опустилась до 32 грн. Прямо зараз гречку можна купити у магазині Novus по 26 грн за кілограм.
Під час вторгнення підряди Міноборони були виведені з "Прозорро" і контрактна ціна яєць злетіла до 17 грн за штуку. У подальшому ціни були знижені, але все рівно лишились вищими від роздрібних цін
Також до складу "білоцерківської групи" відносяться інші юрособи, зареєстровані на інших фізосіб. У тому числі ТОВ "Актив компані", яке наприкінці 2022 року отримало найдорожчий підряд Міноборони вартістю 13,16 млрд грн з яйцями по 17 грн і картоплею по 22 грн.
Зараз власником цієї фірми є Олександр Дмитревич з Білої Церкви. Це бізнес-партнер онука Глиняної Назарія Березюка. Назарій нині є власником ТОВ "Міт мікс" (Узин Білоцерківського району, виробництво консервів), бенефіціаром якого раніше була сама Глиняна.
У 2015 році Тетяна Глиняна та її Руслан Березюк фігурували у справі про хабар полковнику Нацгвардії за сприяння перемозі у тендері по консервам за 10% від суми контракту. Але тоді Глиняна взагалі не потрапила у вирок, а її зятя Руслана Березюка засудили до незначного умовного терміну.
За даними Наших грошей, справа НАБУ по контрактам Міноборони з завищеними цінами під час війни наразі далека від завершення. Досудове розслідування може бути завершене і під кінець 2024 року.
Будь ласка, зачекайте...
Знову яйця по 17?!
в камеру суку!
******* - не мішки ворочать. вот красти - не думайте, що це легка праця.
А Ви, шановні, не заздріть!!! Вміє, може і буде! Майбутнє української економіки і турбізнесу! Якщо не вона, то хтось інший би це зробив. Вона просто когось випередила.
Вчіться жити по-новому, по-українськи!
І ЗСУ зміцнила, і в контрнаступі допомогла продовольством, і майстер-клас як гроші заробити показала, і заздрісникам роти позатуляла, і майно придбала, і готельно-ресторанний бізнес розвинула. Ну, господиня! Ось, справжня Українка!
Вчіться, лайдацюри!!!
Принаймі так тут вчора писали.
Нажились, наїлись, принишкли, сховались. Під час війни - це МАРОДЕРИ. Як з мародерами діють?
Компании, указанные в тексте судебного документа
1) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗІВІС ЮА" ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІЗИТ"
Досудовим розслідуванням встановлено, що військовослужбовцями окремої військової частини в особі заступника командира військової частини - начальником тилу ОСОБА_1 , начальником продовольчої служби цієї військової частини ОСОБА_2 та начальником їдальні цієї військової частини ОСОБА_3 , організована схема привласнення військового майна ввіреного їм у власність (продуктів харчування) та їх подальшого збуту за готівкові кошти суб`єктам підприємницької діяльності м. Васильків та Васильківського району. Встановлено, що постачання продуктів харчування для потреб в/ч А0704 здійснює ТОВ «Візит» (ЄДРПОУ 22206848, Київська область, Білоцерківський район, м. Узин, вул. Заводька, 23а). https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/court-document/99743925/
- где можно получить 300 миллиардов замороженных кацапских активов ?
А скільки ця тьотка знає різних корупційних оборуток, які ще не побачили...
В сізо її, нехай всіх здає, або років 15 з конфіскацією в тому числі міжнародних активів.
Нажаль і здавати особливо нікого не треба - думаю що всі друзі найсмішнішого тільки цим і займаються - дерибанять, неофіційно й для нього шматок в зубах приноситься, бо квартал 95 це як кооператив "озеро", в інше щось не віриться....
Керівництво ДБР, СБУ, ГенПрокурор, та з десяток «пильнуючих» установ та заброньованих осіб дивно мовчать, витріщивши очі…
Бо сидіти зелі на посаді, залишилося вкрай мало часу, а далі, що ж їм робити, за таку бездіяльність…?
На ЗСУ збирають для того щоб такі як Глиняна жирували?
А все це зробили їй близькі друзі або родичі
Бо навіть і зараз в супермаркеті такої ціни по 17грн шт немає
Це відбувся наглий грабунок народу та ЗСУ