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Постачальниця "яєць по 17 гривень" для ЗСУ купила чотири готелі в Хорватії

Новини БізнесЦензор Фінанси

хорватія

Постачальниця харчів для військових України Тетяна Глиняна виявилась власницею чотирьох готелів у курортному місті Хорватії Спліт.

Наприкінці 2023 року співрозмовник видання NV Бізнес, що знайомий із роботою готельного бізнесу в Спліті, розповів, що, як мінімум, три готелі в центрі цього курортного хорватського міста отримали нову власницю з України, передають Наші гроші.

"Вона сиділа в холі й активно роздавала вказівки місцевому персоналу українською мовою. Кажуть, що у неї десь біля Білої Церкви є м’ясопереробний завод", – розповів на умовах анонімності співрозмовник, який став свідком однієї з таких нарад.

Побачивши фотографію Тетяни Глиняної, він підтвердив, що це вона.

За даними місцевого бізнес-реєстру вдалось встановити, що з осені 2023 року Глиняна стала бенефіціаром компаній Zen Adria d.o.o., Pigment d.o.o., Mimoza d.o.o. А у ще одній фірмі Nazarii d.o.o. вона стала засновницею у 2016 році (у 2022 році на деякий час її власником ставала дочка Ірина Кут.

Місце реєстрації Nazarii d.o.o. у Брелі, скоріше за все, є місцем реєстрації особисто Тетяни Глиняної. Саме ця адреса вказана в одному з хорватських реєстрів).

Ці фірми володіють наступними готелями у Спліті:

  • бутік-готель Mirari має 18 кімнат, ресторан та басейн на даху;
  • готель Ora категорії 4* має 24 номери, ресторан та конгрес-центр на 50 осіб;
  • бутік-готель Luxe категорії 4* має 30 номерів, ресторан, СПА-центр та конференц-кімнату на 8 осіб;
  • готель Posh категорії 5* має 6 апартаментів, басейн на даху, СПА-центр.

Відповідно до інформації, що розміщена на сайтах агенцій нерухомості в Спліті, готелі з подібною локацією, що мають 18 і більше номерів коштують від 2,5−3 млн євро. Тобто для купівлі чотирьох готелів у центрі Спліту потрібно більше 10 млн євро.

Співрозмовники NV Бізнес кажуть, що у 2023 році в готелі Mirari була проведена реновація. Також біля нього ведуться будівельні роботи.

Тетяна Глиняна особисто була засновницею у компаніях з так званої "білоцерківської групи", що у різний час були чи є крупними постачальниками харчів для військових. Це ТОВ "Преміум компані", ТОВ "Візит", ТОВ "Укрпродакорд ВР" та ТОВ "Гранд консалт" (8,16 млрд грн у 2020-2023 роках).

Ціни харчів "Гранд консалту" в актуальних контрактах з Міноборони дуже завищені. Наприклад, в контракті, що діяв у другому півріччі 2023 року, звичайна гречка коштувала 66 грн за кілограм. А в контракті на перші три місяці 2024 року гречка коштує 50 грн за кілограм.

За даними Держстату, роздрібні ціни на гречку в цей період постійно були в півтора-два рази меншими. У липні гречка коштувала 48 грн, під кінець року ціна опустилась до 32 грн. Прямо зараз гречку можна купити у магазині Novus по 26 грн за кілограм.

Під час вторгнення підряди Міноборони були виведені з "Прозорро" і контрактна ціна яєць злетіла до 17 грн за штуку. У подальшому ціни були знижені, але все рівно лишились вищими від роздрібних цін

Також до складу "білоцерківської групи" відносяться інші юрособи, зареєстровані на інших фізосіб. У тому числі ТОВ "Актив компані", яке наприкінці 2022 року отримало найдорожчий підряд Міноборони вартістю 13,16 млрд грн з яйцями по 17 грн і картоплею по 22 грн.

Зараз власником цієї фірми є Олександр Дмитревич з Білої Церкви. Це бізнес-партнер онука Глиняної Назарія Березюка. Назарій нині є власником ТОВ "Міт мікс" (Узин Білоцерківського району, виробництво консервів), бенефіціаром якого раніше була сама Глиняна.

У 2015 році Тетяна Глиняна та її Руслан Березюк фігурували у справі про хабар полковнику Нацгвардії за сприяння перемозі у тендері по консервам за 10% від суми контракту. Але тоді Глиняна взагалі не потрапила у вирок, а її зятя Руслана Березюка засудили до незначного умовного терміну.

За даними Наших грошей, справа НАБУ по контрактам Міноборони з завищеними цінами під час війни наразі далека від завершення. Досудове розслідування може бути завершене і під кінець 2024 року.

Автор: Галина Ялівець
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Топ коментарі
+21
Ти, м'ясо, йди за них життя віддавай, поки вони будуть вілли та готелі купувати. Весь цей цирк заграв барвами саме при Зеленському.
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06.01.2024 21:29
+20
Эта Тетяна Глиняна просто МЕЛОЧЬ ПУЗАТАЯ! Представляю как нажились за время войны Ермак с замами и советниками ( судя по их сытым фейсам ), министры и прочий ЗЕшмурдяк с ВР ( достаточно глянуть на Стефанчука , Корниенко , Гетьманцева ... ) . Да и про самого Военного Вождя пишут в зарубежных СМИ то про купленную виллу в израильском Ришпоне , где в мае 2022 года поселились его родители , то про виллу в египетской Эль-Гуне , оформленную на тещу ... А сам Военный Вождь НИЧЕГО не продал из указанного в его предвыборной декларации закордонного майна ( квартиры в Батуми и Лондоне , вилла в Италии ) ,чтобы помочь ЗСУ ... ПОТРЯСАЮЩАЯ ЖАДНОСТЬ на фоне его постоянных подяк волонтерам в ежевечерних зверненнях!
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06.01.2024 23:24
+13
Умеров, це твої « реформи»?!

Знову яйця по 17?!

в камеру суку!
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06.01.2024 16:24
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Умеров, це твої « реформи»?!

Знову яйця по 17?!

в камеру суку!
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06.01.2024 16:24 Відповісти
то може туда не тільки умєрова, а всіх сожителів Банкової на чолі з головним шашликом ?
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06.01.2024 23:35 Відповісти
Все по чесному - один члєнограю, один єрмачму, один рєзнікофу та один собі.
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07.01.2024 09:03 Відповісти
Консерви для зсу не хотять їсти навіть бездомні коти і собаки там одні секеля і з 2015 нічого не міняється той умеров реформатор ***** мая жити по черзі в всіх військових частинам якщо хоче щось змінити а державною таємницею зробили розкрадання,хоч хто воює бачать все але пока змінити не мають часу😥
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06.01.2024 16:37 Відповісти
ви праві на 1000%
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07.01.2024 15:35 Відповісти
"Чудово», що йще сказати((((бл@дь
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06.01.2024 17:16 Відповісти
Ти, м'ясо, йди за них життя віддавай, поки вони будуть вілли та готелі купувати. Весь цей цирк заграв барвами саме при Зеленському.
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06.01.2024 21:29 Відповісти
Хвойда готовить "запасний аеродром"...
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06.01.2024 23:06 Відповісти
Эта Тетяна Глиняна просто МЕЛОЧЬ ПУЗАТАЯ! Представляю как нажились за время войны Ермак с замами и советниками ( судя по их сытым фейсам ), министры и прочий ЗЕшмурдяк с ВР ( достаточно глянуть на Стефанчука , Корниенко , Гетьманцева ... ) . Да и про самого Военного Вождя пишут в зарубежных СМИ то про купленную виллу в израильском Ришпоне , где в мае 2022 года поселились его родители , то про виллу в египетской Эль-Гуне , оформленную на тещу ... А сам Военный Вождь НИЧЕГО не продал из указанного в его предвыборной декларации закордонного майна ( квартиры в Батуми и Лондоне , вилла в Италии ) ,чтобы помочь ЗСУ ... ПОТРЯСАЮЩАЯ ЖАДНОСТЬ на фоне его постоянных подяк волонтерам в ежевечерних зверненнях!
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06.01.2024 23:24 Відповісти
І все, що куплене до виборів- на непосильно нажите фсбригоаналівське бабло, що не пахне.
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07.01.2024 09:06 Відповісти
То скільки людей загинуло поки хтось "заробляє" на нерухомість закордоном? Пам'ятаєте як попередників звинувачували, що вони наживаються на війні, пікети біля їх будинків влаштовували, дуже креативно було правда?
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07.01.2024 00:33 Відповісти
ви просто заздрите всі. от ідіть на держслужбу, зробіть когось кумом, просувайтесь, крадіть і відмазуйте інших. це шо - легко? красти - це важка праця, пов'язана із досить високими ризиками.

******* - не мішки ворочать. вот красти - не думайте, що це легка праця.
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07.01.2024 02:25 Відповісти
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07.01.2024 07:09 Відповісти
Так Єрмак, Шурма, Татаров та решта мутних радників із ОПи не державні службовці , у них ні декларацій, ні відповідальності. А у державних службовців мінімальна зарплата і купа відповідальності.
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07.01.2024 18:37 Відповісти
МОЛОДЕЦЬ!!! Голосуйте, голосуйте, голосуйте так як у 2019-му!! Будемо і надалі всім Вам вдячні!
А Ви, шановні, не заздріть!!! Вміє, може і буде! Майбутнє української економіки і турбізнесу! Якщо не вона, то хтось інший би це зробив. Вона просто когось випередила.
Вчіться жити по-новому, по-українськи!
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07.01.2024 08:22 Відповісти
👍
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07.01.2024 15:37 Відповісти
Зверніть увагу, що ця потвора почала активно прібарахляться саме при зепідрі.
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07.01.2024 08:23 Відповісти
Дочитав до гречки ... заказне і маніпулятивне розслідування для рибок гуфі.
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07.01.2024 09:08 Відповісти
Ти і є рибка гуфі. Дивно що вмієш читати взагалі
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07.01.2024 10:16 Відповісти
****! Криваві гроші
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07.01.2024 10:06 Відповісти
А що Ви тут всі заздрите!? Не вмієте, не беріться! Не знаєте, не пишіть! Не можите, помовчіть!
І ЗСУ зміцнила, і в контрнаступі допомогла продовольством, і майстер-клас як гроші заробити показала, і заздрісникам роти позатуляла, і майно придбала, і готельно-ресторанний бізнес розвинула. Ну, господиня! Ось, справжня Українка!
Вчіться, лайдацюри!!!
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07.01.2024 11:06 Відповісти
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07.01.2024 11:18 Відповісти
Кто то пилит на закупках продовольствия для армии, кто то заключает контракты с фирмами однодневками на миллиарды на закупку оружия которое не поставляется, кто то заключает контракты на дороги с девушкой по имени Яна Хланта, которая с Резниченко в гражданском браке на миллиарды, кто то за три дня до наложения РНБО санкций на прихвостней Януковича, а именно на фирму Медведчука и жены Кушнира (Киевгорстрой) с главой ОПЗЖ столицы Столара предупреждает и дает возможность перепаковать и перерегистрировать 2 самолёта Медведчука и один Кушнира-Столара, а бизнес партнёр Ермака Колюбаев начинает заходить в долю Медведчука в застройщике Энсо (Медведчук-Столар), в строительные фонды Энсо ("Квантор Проджект", "Апелиот", "Скиллинг" "Дистрикт", КУА "Эссет Файненшнл Групп"). Ермак отжал долю Медведчука, которая должна была пойти государству? Самолеты улетели а теперь и мерседес Медведчука который был под арестом тоже исчез.... Выходит материал о коррупции в Киевгорстрое, где Кушнир с семьей умножает холдинг на ноль - реакция правоохранительных органов ноль, так как там крыша ОПЗЖ Ермак с Арахамией крышуют как Кушниров так и завхоза Януковича Кравца все схемы. А кто у нас глава Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку? Правильно Магомедов Руслан - он же внештатный советник Ермака. А кого в ресторане Ишак зафиксировал журналист Украинской правды Ткач? Арахамию и завхоза Януковича Кравца, это только как пример, так что не удивляйтесь маеткам по 20 лямов прихвостней Януковича. А вот например главный столичный ОПЗЖшник и один из проводников русского мира в столице (переименовались в Видновлення Украины) Столар, который является действующим депутатом и проживает 10 месяцев в году в Монако, а почему бы и нет? Видно на лазурном берегу лучше, по этому Столар решил продать свою усадьбу 1000 метров на гектаре земли в столице за 6 миллионов долларов ( https://www.olx.ua/d/obyavlenie/villa-klassa-lyuks-u-ozera-IDOXrgm.html?reason=observed_ad ), у них войны нету, у них тут распилы на дорогах, на закупках для МО, одели форму милитари, на конвейере видосики для незламних, и воровство как будто завтра не наступит, а потом они поедут домой, кто куда, кто в Москву, кто в Монако.
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07.01.2024 11:25 Відповісти
Брехня! Вона "вчилась" та "вкалувала" тому й має статок.
Принаймі так тут вчора писали.
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07.01.2024 11:53 Відповісти

Нажились, наїлись, принишкли, сховались. Під час війни - це МАРОДЕРИ. Як з мародерами діють?
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07.01.2024 12:05 Відповісти
Засновник Кут Ірина Петрівна донька https://youcontrol.com.ua/catalog/executives/k/kut-iryna-petrivna/founder/

Компании, указанные в тексте судебного документа
1) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗІВІС ЮА" ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІЗИТ"
Досудовим розслідуванням встановлено, що військовослужбовцями окремої військової частини в особі заступника командира військової частини - начальником тилу ОСОБА_1 , начальником продовольчої служби цієї військової частини ОСОБА_2 та начальником їдальні цієї військової частини ОСОБА_3 , організована схема привласнення військового майна ввіреного їм у власність (продуктів харчування) та їх подальшого збуту за готівкові кошти суб`єктам підприємницької діяльності м. Васильків та Васильківського району. Встановлено, що постачання продуктів харчування для потреб в/ч А0704 здійснює ТОВ «Візит» (ЄДРПОУ 22206848, Київська область, Білоцерківський район, м. Узин, вул. Заводька, 23а). https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/court-document/99743925/
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07.01.2024 13:08 Відповісти
браво! і це під час війни! і нічогісінько їй не буде - в найгіршому випадку сховається у своїх готелях
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07.01.2024 14:32 Відповісти
Никто из зеленой массы не вкладывает деньги в Украину. Тупо обналичивают, пакуют в чемоданы, и на вывоз. А там уже они расчитывают жить. Не здесь.
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07.01.2024 14:37 Відповісти
Питушатня дырявая в плюсах .. **** , как так нагло ... И тут же, на зарплаты военным в 2024 году не хватает 430 млрд , где эти ****** которые курируют откаты переводы ?
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07.01.2024 14:52 Відповісти
Заступник командира вч, начальник продслужби вч, начальник їдальні вч - це не цивільні ФОПи а люди військові. Хто ж їх тримав на таких хлібних посадах і званнях?
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07.01.2024 15:04 Відповісти
Так мало
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07.01.2024 15:13 Відповісти
тут Зеленский интерисуется :
- где можно получить 300 миллиардов замороженных кацапских активов ?
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07.01.2024 15:21 Відповісти
Ніхто Зелі тих грошей не дасть. Всі вже все зрозуміли. У кращому випадку закуплять зброю і спорядження та видадуть під розпис. Стало ясно, що зелена маса може тільки ефективно розкрадати.
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07.01.2024 18:52 Відповісти
А скільки наїдених морд "відповідалє" за економічну безпеку у МО - в рядові та на передову!
А скільки ця тьотка знає різних корупційних оборуток, які ще не побачили...
В сізо її, нехай всіх здає, або років 15 з конфіскацією в тому числі міжнародних активів.
Нажаль і здавати особливо нікого не треба - думаю що всі друзі найсмішнішого тільки цим і займаються - дерибанять, неофіційно й для нього шматок в зубах приноситься, бо квартал 95 це як кооператив "озеро", в інше щось не віриться....
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07.01.2024 16:24 Відповісти
Та вона вже давно за кордоном. А в розшук хто ж її подасть? Відкат вже оплачений.
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07.01.2024 18:57 Відповісти
Це і є, КОНКРЕТНИЙ результат проводів з посади у ВРУ, отого міністра, якого призначив його преЗЕдент, в очочках, від адвокатів з Полтави…
Керівництво ДБР, СБУ, ГенПрокурор, та з десяток «пильнуючих» установ та заброньованих осіб дивно мовчать, витріщивши очі…
Бо сидіти зелі на посаді, залишилося вкрай мало часу, а далі, що ж їм робити, за таку бездіяльність…?
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07.01.2024 18:32 Відповісти
Поетапний масовий аудит всіх відомств, міністерств, державних підприємств, управлінь, департаментів починаючи з серпня 1991 року. Перевірити всіх колишніх та теперішніх... їхні всі родини, кумів, братів, сестер, масажисток, друзів дитинства... Кожне рішення має підпис навпроти прізвища. Розумію, що заходи таких масштабів потребують і спеціально підготовлених людей і ресурсів. А іншого виходу не має... Дешевше один раз вкластися... конфіскувати, що ще можна... пересадити п...дарасню... і з чистого аркуша йти далі. А так хєр що і зміниться і хєр що у нас буде виходити. І це тільки одне таке курвисько присмокталося... уявіть загальну картину, це жах...
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07.01.2024 21:34 Відповісти
судів вони не бояться, мабуть не здогадуються, що нинішніх реаліях суддею може стати кожен, хто має дрон за 400 баксів.
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08.01.2024 09:34 Відповісти
Тобто комусь було вигідно щоб ця бізнесмена заробила, а точніше пограбувала зсу і народ
На ЗСУ збирають для того щоб такі як Глиняна жирували?
А все це зробили їй близькі друзі або родичі
Бо навіть і зараз в супермаркеті такої ціни по 17грн шт немає
Це відбувся наглий грабунок народу та ЗСУ
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08.01.2024 09:55 Відповісти
ну вона буде з рєзніковим і дала кричати -- СЛАВА УКРАЇНІ...дійсно слава, черговий найоких круторогих здіснився вдало
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08.01.2024 13:01 Відповісти
 
 