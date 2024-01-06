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Польща може підписати угоду з фермерами для припинення блокади кордону з Україною, – ЗМІ

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кордон,польща

Міністр сільського господарства й розвитку села Польщі Чеслав Секерський підпише угоду з представниками руху "Ошукане село", аби ті припинили блокування пункту перетину кордону з Україною в Медиці.

Про це напередодні стало відомо газеті Rzeczpospolita, передає Європейська правда.

Видання стверджує, що Секерський вирішив надати письмові гарантії виконання трьох вимог фермерів-протестувальників: надання субсидій на кукурудзу, гарантії непідвищення податків і дешеві кредити.

Щодо субсидій Польща звернулась до Європейської Комісії, аби отримати схвалення; скасування підвищення податку на 21% має затвердити польський Сейм; а гарантування кредитів забезпечать місцеві органи влади, які потім отримають компенсацію з держбюджету, йдеться в матеріалі.

Публічно "Ошукане село" також вимагало поширити заборону на імпорт сільгосппродукції з України на додаткові продукти, такі як м’які фрукти, цукор, спирт, мед, яблучний концентрат, яйця та м'ясо птиці.

Хоча про схвалення частини вимог уряд Польщі повідомив аграріїв, ті вимагали письмових гарантій, і саме тому Секерський нібито поїде до Жешува 6 січня для укладання угоди. Після цього фермери мають припинити блокаду.

Водночас джерела Rzeczpospolita стверджують, що міністр поки не ухвалив остаточного рішення.

Нагадаємо, польські фермери почали блокувати перехід у Медиці з 23 листопада минулого року. Уже 24 грудня вони заявили, що зупиняють акцію протесту до початку січня, а в разі виконання їхніх вимог можуть її і не відновити.

Пікетувальники вимагають скасування підвищення сільськогосподарського податку, полегшення доступу до пільгових кредитів, а також субсидій на вирощування кукурудзи.

Водночас низку пунктів пропуску на українсько-польському кордоні блокують об'єднання польських перевізників.Їхня блокада триває з 6 листопада. Протестувальтники вимагають заборонити реєстрацію в Польщі транспортних компаній з іноземним капіталом, через що польських підприємців витісняють з ринку. Також вони вимагають відновлення дозволів на в’їзд до Євросоюзу для українських перевізників та покращення обслуговування на кордоні.

Пізніше польські аграрії вирішили відновити блокування руху вантажних автомобілів поблизу пункту пропуску "Медика-Шегині", попри запевнення уряду Польщі сприяти у виконанні їх вимог.

Автор: Галина Ялівець
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польща може підписати угоду з фермерами ... а може і не підписати. Туск вже місяць тому пообіцяв розблокувати кордони, а результату досі немає. Як каже моя тітка: "обіцяного три роки ждуть". Так і з обіцянками ляхів.
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06.01.2024 18:24 Відповісти
Одно напишу, курвам нас*ать на проблемы войны , горе разруха, потеря крова , и тд и тп..Фермер вот **** проблема Фермер !! Какая накуй война ? Люди мерзнут в кабинах авто, нервы, продукты , лекарства, без родных близких , просто окуеть..
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06.01.2024 20:16 Відповісти
Слова-слова. Слід констатувати, що клали вони на нас з великого горба. Хто сумнівається - уважно читаємо історію Польсько-Українських відносин і переконуємося, що вони нічим не гірші орків, історія пишеться для передачі ДОСВІДУ, бо життя людини занадто коротке щоб його отримати і пожити при ньому...
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06.01.2024 21:31 Відповісти
 
 