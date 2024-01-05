Литва посилить процедури працевлаштування іноземців

У Литві посилять процедури працевлаштування іноземців і видачі дозволів на тимчасове проживання.

Як пише LRT, Міністерство внутрішніх справ Литви заявило, що останнім часом спостерігаються тенденції до створення низки нових компаній, які не здійснюють діяльність, а виступають посередниками у видачі дозволів на тимчасове проживання іноземцям, а насправді наймають цих працівників на роботу в інші компанії.

З метою запобігання нелегальній міграції новий порядок визначає обставини, за яких компанія займається фіктивною діяльністю або насправді не працює в Литві. Якщо такі обставини будуть виявлені, то такі компанії позбавлять права запрошувати іноземців на роботу протягом шести місяців.

Крім того, якщо виявиться, що іноземець запрошений компанією, яка не може працевлаштовувати іноземців, його заяву на отримання посвідки на тимчасове проживання або посвідки на тимчасове перебування не буде прийнято.

Відтепер перелік зовнішніх провайдерів послуг буде затверджувати міністр внутрішніх справ власним наказом. Раніше це робив Департамент міграції. Останній повинен буде узгодити перелік зовнішніх надавачів послуг з Департаментом державної безпеки, поліцією та Державною прикордонною службою і подати його на затвердження міністру внутрішніх справ.

Наразі зовнішні провайдери послуг існують у 34 країнах.

Минулого року до Литви на роботу приїхало 50 тис. іноземців, переважно з Білорусі, Узбекистану, України та Киргизстану, а кількість іноземців з Таджикистану, Казахстану та Азербайджану зростає.

У жовтні 2223 року уряд США виділив $1,56 млн (1,48 млн євро) організаціям, які допомагають українським біженцям у Литві.