Українсько-британський стартап із рекрутингу на основі штучного інтелекту залучив $500 тисяч інвестицій

Українсько-британський стартап JobCannon, який розробив платформу рекрутингу на основі штучного інтелекту, оголосив про залучення $500 тис. інвестицій від Whitehill Capital.

Як пише AIN.UA з посиланнім на повідомлення компанії, кошти залучені на початковому раунді інвестицій для розробки продукту та імплементування технологічних рішень.

Раунд відбувся за сприяння Світового банку.

Інвестор також допоможе вийти компанії на глобальний ринок корпоративного рекрутингу.

Стартам був заснований у 2022 році та швидко перетворився з невеликої команди на компанію у 35 фахівців. JobCannon використовує штучний інтелект для спрощення пошуку роботи та знаходження найкращих кандидатів для роботодавців.

Whitehill Capital – це венчурна компанія із Казахстану, яка інвестує в технологічні стартапи на ранніх стадіях розвитку, які мають великий потенціал зростання.