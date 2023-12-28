Збитки на 127 мільйонів: БЕБ провело обшуки в компаніях одеського контрабандиста Альперіна

Детективи Бюро економічної безпеки України провели санкціоновані обшуки в складських, офісних та виробничих приміщеннях юридичних осіб підконтрольних одеському бізнесмену.

Як ідеться в повідомленні БЕБ, раніше відносно нього Рада національної безпеки і оборони України запровадила персональні санкції за контрабанду.

14 квітня 2021 року указом президента було припинено його громадянство.

Незважаючи на це, бізнесмен за допомогою родинних зв’язків та бізнес-партнерів продовжив координувати злочинну діяльність, спрямовану на ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах та легалізацію коштів одержаних злочинним шляхом, зокрема й від нелегального ввезення товарів на митну територію України.

За результатами шести обшуків детективи БЕБ вилучили документи, комп’ютерну техніку, а також інші предмети та речі, що мають доказове значення для кримінального провадження.

За інформацією аналітиків, орієнтовні збитки від незаконної діяльності згаданих компаній складають 127 млн грн.

Наразі тривають слідчі дії. Встановлюється повне коло осіб причетних до вчинення злочинів та притягнення їх до кримінальної відповідальності. Планується призначення економічних та компʼютерно-технічних експертиз.

БЕБ не називає безпосередньо бізнесмена, проте під опис підпадає Вадим Альперін. Повідомлялося, що 2 квітня 2021 року РНБО вперше в історії України запровадила персональні санкції проти 10 контрабандистів, які, за даними спецслужб, є "лідерами" у цій галузі, а потім президент Володимир Зеленський підписав указ про призупинення громадянства України, причетних до контрабанди Альперіна, Араїка Амірханяна та Олександра Єримічука, з яких одеситом є Альперін.

У листопаді 2023 року Спеціалізована антикорупційна прокуратура подала апеляцію на рішення Вищого антикорупційного суду про закриття справи за обвинуваченням одеського бізнесмена Вадима Альперіна, якого президент Володимир Зеленський називав одним із "хрещених батьків контрабанди" в Україні.

Як повідомлялося, раніше ВАКС закрив справу проти Альперіна у зв'язку із закінченням строків розслідування після повідомлення про підозру за клопотанням сторони захисту. Адвокати бізнесмена наполягали на тому, що до цієї справи слід застосувати так звані "правки Лозового" і закрити, адже строки розслідування у ній нібито продовжував не уповноважений на це суб’єкт.

Нагадаємо, у листопаді 2019 року співробітники НАБУ затримали одеського контрабандиста Альперіна після того, як він сам прийшов до прокуратури. Перед цим президент Володимир Зеленський особисто пообіцяв "цінний подарунок" тому, хто допоможе затримати Альперіна.

Його разом зі спільниками звинувачували у створенні злочинної організації, яка шляхом махінацій незаконно завозила товари в Україну. За версією слідства, збитки склали понад 63,8 млн грн.

На початку грудня 2019 року ВАКС обрав Альперіну запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою внесення застави у розмірі 70 млн грн. Її одразу ж внесли і Альперін вийшов на свободу. Втім, половину цих коштів згодом стягнули в дохід держави, бо він не здав ізраїльський паспорт.

У квітні 2021 року Рада національної безпеки й оборони (РНБО) вперше в історії України ввела персональні санкції проти десяти контрабандистів, які, за даними спецслужб, є "лідерами" в цій галузі. Санкції РНБО також торкнулися компаній, пов'язаних із Вадимом Альперіним.