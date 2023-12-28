Латвія закрила доступ до всіх пов’язаних із російським "Яндексом" сайтів

Національна рада з електронних ЗМІ Латвії (NEPLP) закрила доступ до всіх сайтів, пов’язаних із російським "Яндексом".

Про це повідомив голова NEPLP Івар Аболіньш, передає Delfi.

За словами Аболіньша, в майбутньому буде закрито доступ і до Yandex Music, яка надає безкоштовний доступ до подкастів та аналогічного контенту, який створюється в Росії підсанкційними особами.

Раніше повідомлялося, що рішенням NEPLP від 7 квітня минулого року було вирішено, зокрема, обмежити доступ у Латвії до сайту yandex.ru та його дзеркальних сайтів.

Не погодившись із рішенням NEPLP, "Яндекс" подав апеляцію до Адміністративного районного суду, який розгляне заяву письмово 29 лютого 2024 року.

Раніше повідомлялося, що Національне агентство з питань запобігання корупції внесло низку дочірніх компаній російського "Яндексу" до перелік кандидатів міжнародних спонсорів війни.