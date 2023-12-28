"Укрнафта" виявила незаконну врізку в газопровід в Івано-Франківській області. ФОТО

В Івано-Франківській області виявлено несанкціонований відбір газу із газогону нафтогазовидобувного управління "Надвірнанафтогаз".

"Служба безпеки ПАТ "Укрнафта" виявила, що невстановлені особи в одному із сіл Надвірнянського району Івано-Франківської області з метою несанкціонованого відбору газу, який постачався власникам окремих домоволодінь, вчинили несанкціоновану врізку в газопровід НГВУ "Надвірнанафтогаз" ПАТ "Укрнафта", – сказанно в повідомленні "Укрнафти".

Фактично було з'єднано діючий та недіючий газопроводи з метою незаконного відбирання газу для власних побутових потреб.

Івано-Франківський науково-дослідний і проектний інститут ПАТ "Укрнафта" підрахував, що витрати нафтового газу, який міг бути несанкціоновано відібраний, становлять 3 859 кубометрів на добу.

Із врахуванням вартості газу для населення (постачальник ТОВ "ГК "Нафтогаз України") на рівні 7,96 грн за кубометр, щодоби несанкціоновано відбирався газ на 30,72 тис. грн, або 11,21 млн грн за рік.



Факт виявлення незаконної врізки зареєстровано в ЖЄО Надвірнянського ВП та внесено до ЄРДР за ознаками складу злочину передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України.

Працівники Національної поліції України спільно із Службою Безпеки ПАТ "Укрнафта" проводять заходи по встановленню зловмисників.