Мін’юст хоче через суд конфіскувати два літаки російської компанії

Міністерство юстиції подало до Вищого антикорупційного суду черговий позов про застосування санкції у вигляді стягнення в дохід держави двох пасажирських літаків Ан-148-100Е російської компанії "Ільюшн Фінанс Ко.".

Про це йдеться в повідомленні Міністерства юстиції.

АТ "Ільюшн Фінанс Ко." є спеціалізованою компанією, що входить до складу державної корпорації "Ростех", та відповідає за функціональний напрямок в сфері лізингу, управління обслуговування та продажу літаків, виготовлених на російських авіаційних заводах.

"До початку та під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну АТ "Ільюшн Фінанс Ко." системно співпрацює з вищим політичним керівництвом РФ та бере участь в матеріально-технічному забезпеченні збройній агресії РФ, а також сприяє вищому політичному керівництву Росії в протидії санкційним обмеженням, які були застосовані до РФ через розв’язання агресивної війни проти України", – сказано в повідомленні.

У листопаді Міністерство юстиції України подало до Вищого антикорупційного суду позов спецконфіскацію активів російського ПАТ "Авіаційний комплекс ім.С.В.Ільюшина".