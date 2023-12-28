БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
906 відвідувачів онлайн
Новини Транспорт
112 0
конфіскація (227) Мін'юст (540) росія (11652) літак (608)

Мін’юст хоче через суд конфіскувати два літаки російської компанії

Новини БізнесЦензор Транспорт

минюст

Міністерство юстиції подало до Вищого антикорупційного суду черговий позов про застосування санкції у вигляді стягнення в дохід держави двох пасажирських літаків Ан-148-100Е російської компанії "Ільюшн Фінанс Ко.".

Про це йдеться в повідомленні Міністерства юстиції.

АТ "Ільюшн Фінанс Ко." є спеціалізованою компанією, що входить до складу державної корпорації "Ростех", та відповідає за функціональний напрямок в сфері лізингу, управління обслуговування та продажу літаків, виготовлених на російських авіаційних заводах.

"До початку та під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну АТ "Ільюшн Фінанс Ко." системно співпрацює з вищим політичним керівництвом РФ та бере участь в матеріально-технічному забезпеченні збройній агресії РФ, а також сприяє вищому політичному керівництву Росії в протидії санкційним обмеженням, які були застосовані до РФ через розв’язання агресивної війни проти України", – сказано в повідомленні.

У листопаді Міністерство юстиції України подало до Вищого антикорупційного суду позов спецконфіскацію активів російського ПАТ "Авіаційний комплекс ім.С.В.Ільюшина".

Автор: Галина Ялівець
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 