НБУ наступного року проведе перевірки з питань інформаційної безпеки, кіберзахисту в 7 банках

Національний банк України у 2024 році здійснить перевірки з питань інформаційної безпеки, кіберзахисту та надання кваліфікованих електронних довірчих послуг в сімох банках.

Як ідеться в повідомленні НБУ, зокрема, мова йде про:

АТ "Універсал Банк" (перший квартал);

АТ "Банк Альянс" (другий квартал);

АТ КБ "Приватбанк" (другий квартал);

АТ "Банк інвестицій та заощаджень" (третій квартал);

АТ "Ощадбанк" (третій квартал);

АТ "Банкт Кредит Дніпро" (четвертий квартал);

АТ "Прокредит Банк" (четвертий квартал).

Перевірки зазначених банків визначені планом проведення інспекційних перевірок банків на 2024 рікі, серед інших, включатимуть питання інформаційної безпеки та кіберзахисту.

Це сприятиме актуалізації та вдосконаленню банками власних спроможностей для реагування на сучасні кіберзагрози, а також зміцненню кіберстійкості як банків зокрема, так і банківської системи загалом.

Перевірки відбуватимуться з урахуванням наявної в Національного банку інформації про факти, події та обставини роботи банків, зважаючи на особливості їх функціонування, характер та обсяги надання банківських, фінансових послуг, здійснення інших видів діяльності.

Перевірки з питань дотримання вимог банківського законодавства у сфері електронних довірчих послуг здійснюватимуться лише щодо банків – кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг, відомості про яких унесені до Довірчого списку за поданням засвідчувального центру.