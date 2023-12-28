Кабмін доручив наступного року переглянути систему зарплат учителів

Кабінет міністрів доручив Міністерству освіти й науки протягом 2024 року провести "комплексний перегляд системи оплати праці педагогічних та науково-педагогічних працівників".

Про це повідомляється в постанові уряду №1381 від 27 грудня.

"Міністерству освіти і науки разом із заінтересованими міністерствами здійснити протягом 2024 року комплексний перегляд системи оплати праці педагогічних та науково-педагогічних працівників з урахуванням положень статті 61 закону України "Про освіту", – сказано в постанові.

Положення статті 61 закону "Про освіту" передбачає, що найнижчий посадовий оклад педагогічного працівника встановлюється в розмірі трьох мінімальних заробітних плат (20 100 грн).

Також слід провести перегляд системи надбавок, доплат та інших виплат із метою забезпечення прозорості, передбачуваності та справедливості формування розмірів заробітної плати таких працівників у межах наявних фінансових ресурсів державного і місцевих бюджетів.

Цією ж постановою уряд п'ятий рік поспіль заморозив чинність постанови №822 про підвищення зарплат вчителів до чотирьох прожиткових мінімумів.