Нацбанк закриває рік офіційним курсом 37,98 гривні за долар

Національний банк України у четвер, 28 грудня, в останній день торгів, послабив офіційний курс гривні на 0,96%, або на 36 коп., – до нового мінімуму в 37,98 грн/$1.

Згідно з правилами НБУ, цей курс діятиме в дні року, що залишилися, – 29-31 грудня, передає Інтерфакс-Україна.

Довідкове значення курсу гривні, яке встановлюється Нацбанком на 12:00, у четвер також знизилося на 1%, або на 39 коп., – до 37,9404 грн/$1.

За словами учасників ринку, торги у четвер проходили активно з самого ранку: за перші півтори години їх обсяг склав близько $150 млн, а угоди ще до полудня укладалися за курсом 37,97-37,99 грн/$1 за наявності пропозицій курсу від 38,03 грн/$1.

На готівковому ринку в четвер курс долара зріс навіть більше – приблизно на 45 коп., до 38,72 грн/$1.

Послаблення гривні останніми тижнями Нацбанк пов'язує із сезонним зростанням попиту на валюту.

Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.

Зокрема, чистий продаж доларів Національним банком у перший тиждень жовтня, коли відбувся перехід до режиму керованої гнучкості курсу, зріс до рекордних $1,15 мільярда. У наступні два тижні чистий продаж доларів Національним банком складав $575 млн та $735,3 млн відповідно. 20-24 листопада він склав $521,4 млн.