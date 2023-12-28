Податкова попередила про обмеження прийому податкових накладних з 30 грудня по 1 січня

Державна податкова служба України інформує, що у зв’язку із завершенням 2023 бюджетного року та початком 2024 бюджетного року, а також через особливості режиму роботи системи електронних платежів Національного банку України та Казначейства в період з 30 грудня 2023 року по 1 січня 2024 року будуть проводитися регламентні та технічні роботи, пов’язані із закриттям року.

Як ідеться в повідомленні Держподаткової, у зв’язку з цим буде обмежено приймання податкових накладних та розрахунків коригування до Єдиного реєстру податкових накладних у період з 30 грудня 2023 року по 1 січня 2024 року.

Починаючи з 2 січня 2024 року інформаційно-комунікаційні системи Державної податкової служби України у тому числі Єдиний реєстр податкових накладних працюватимуть у штатному режимі.