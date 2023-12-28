Президент України Володимир Зеленський підписав закон про розширення переліку осіб, які мають право на отримання одноразової грошової допомоги.

Як зазначається у картці відповідного законопроекту №9226, розміщеній на сайті Верховної Ради, документ повернуто до парламенту за підписом глави держави 28 грудня, передає Інтерфакс-Україна.

Згідно з документом, право на отримання одноразової грошової допомоги тепер мають: діти загиблого (померлого), у тому числі усиновлені, зачаті за життя загиблого (померлого) та народжені після його смерті; діти, щодо яких загиблий (померлий) був позбавлений батьківських прав.

На отримання одноразової допомоги також мають право батьки (усиновлювачі), онуки, жінка або чоловік, з яким загиблий (померлий) проживав разом, але не був одружений, якщо спільне проживання встановлено рішенням суду, що набрало законної сили, а також утриманці загиблого (померлого).

Передбачається право військовослужбовців, осіб рядового та начальницького складу служб цивільного захисту, працівників об'єктів критичної інфраструктури, державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та поліцейських складати заповіт про виплату одноразової грошової допомоги у разі його загибелі (смерті).

Законопроєкт вносить відповідні зміни до Кодексу цивільного захисту України, до законів про Національну поліцію, про одноразову грошову допомогу за шкоду життю та здоров'ю, заподіяну працівникам об'єктів критичної інфраструктури, державним службовцям, посадовим особам місцевого самоврядування внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України, про соціальну та правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей.

Як повідомлялося, Рада 9 грудня ухвалила загалом законопроєкт №9226.