Нацбанк затвердив плани інспекційних перевірок на 2024 рік

Правління Національного банку України затвердило плани проведення інспекційних перевірок банків, учасників ринку небанківських фінансових послуг та надавачів платіжних послуг на 2024 рік, складені із застосуванням ризик-орієнтованого підходу.

Як ідеться в повідомленні НБУ, у плані проведення інспекційних перевірок банків визначено перевірки 27 установ, зокрема:

у першому кварталі – АТ "Оксі Банк", АТ "Юнекс Банк", АТ "АБ "Радабанк", ПАТ "Банк Восток", АТ "Універсал Банк", АТ "Кредитвест Банк";

у другому кварталі – АКБ "Індустріалбанк", АТ "Банк Альянс", АТ КБ "Приватбанк", АТ "Банк "Український капітал", АТ "Полтава-Банк", АТ "Агропросперіс Банк";

у третьому кварталі – АТ "Ощадбанк", АТ "Банк "Грант", АТ "МетаБанк", ПуАТ "КБ "Акордбанк", АТ "Банк Траст-Капітал", АТ "Банк інвестицій та заощаджень", АТ "МІБ";

у четвертому кварталі – АТ "Асвіо Банк", АТ "Комінвестбанк", АТ "Банк Кредит Дніпро", АТ "Банк Авангард", АТ "Кристалбанк", АБ "Кліринговий Дім", АТ "Ппрокредит Банк", АТ "РВС Банк".

У річному плані проведення інспекційних перевірок учасників ринку небанківських фінансових послуг визначено перевірки 14 страхових та 12 фінансових компаній, зокрема:

у І кварталі – ТОВ "ФК "ФІНЕКСПЕРТ" (ЄДРПОУ 39314440), ТОВ "ФАРД СТАНДАРТ" (ЄДРПОУ 39373312), ТОВ "1 БЕЗПЕЧНЕ АГЕНТСТВО НЕОБХІДНИХ КРЕДИТІВ" (ЄДРПОУ 39861924), ТОВ "ФК "АВІОР" (ЄДРПОУ 42581898), АТ "СК "АВАНГАРД" (ЄДРПОУ 33152560), ТДВ "СК "ВАРТО" (ЄДРПОУ 43199626);

у другому кварталі – ТОВ "ФК "Фінсоле" (ЄДРПОУ 40546191), ТОВ "ФК "Атом Фінанс" (ЄДРПОУ 42359229), ТОВ "Укр Кредит Фінанс" (ЄДРПОУ 38548598), ТОВ "Мілоан" (ЄДРПОУ 40484607), ТОВ "Сафра Фінанс" (ЄДРПОУ 43931541), ПрАТ "СК "Залізничні шляхи" (ЄДРПОУ 22523595), ТОВ "Маніфою" (ЄДРПОУ 42848369);

у третьому кварталі – ТОВ "Фінанс Інвест Актив" (ЄДРПОУ 44532203), ПАТ "СК "УСГ" (ЄДРПОУ 30859524), ПрАТ "УСК "Княжа Вієнна Іншуранс Груп" (ЄДРПОУ 24175269), ТДВ СК "Альфа-Гарант" (ЄДРПОУ 32382598), ПрАТ "СТ "Гарантія" (ЄДРПОУ 14229456), ПрАТ СК "Інтер-Поліс" (ЄДРПОУ 19350062), ПрАТ "СК "Інтер-Плюс" (ЄДРПОУ 32586973);

у четвертому кварталі – АТ "СГ "ТАС" (приватне) (ЄДРПОУ 30115243), ПрАТ "СК "Перша" (ЄДРПОУ 31681672), ПрАТ АСК "Скарбниця" (ЄДРПОУ 13809430), ПрАТ "Метлайф" (ЄДРПОУ 32109907), ПрАТ "СК "Євроінс Україна" (ЄДРПОУ 22868348), ТОВ "Аванс Кредит" (ЄДРПОУ 43619089).

У плані проведення перевірок надавачів платіжних послуг визначено перевірки 6 установ, зокрема: