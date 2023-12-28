АРМА отримало активів російських олігархів на десятки мільярдів гривень

За матеріалами кримінальних проваджень Державного бюро розслідувань та взаємодії з Офісом генерального прокурора до Агентства з розшуку та менеджменту активами (АРМА) передано російських активів на десятки мільярдів гривень. Сума активів, вартість яких на цей час визначена, складає 11,5 млрд грн.

Однак, як уточнюють у ДБР, на сьогодні порахована лише незначна частина конфіскованого майна і загальна сума може сягати сотні мільярдів.

За матеріалами ДБР протягом 2023 року Вищий антикорупційний суд України задовольнив позови заяви Міністерства юстиції України щодо застосування санкцій проти громадян Російської Федерації – олігархів, наближених до президента РФ Владіміра Путіна. Зокрема, Аркадія та Ігоря Ротенбергів, Олега Дерипаски, Євгенія Гінера, Александра Пономаренка, Александра Скоробогатька.

У власність нашої держави передано наступні активи:

ТОВ "Глухівський кар’єр кварцитів" та ТОВ "Миколаївський глиноземний завод"

ТРЦ "Ocean Plaza", орієнтовною вартістю понад $350 млн.

88,89% акцій АТ "Перший інвестиційний банк".

Арештовано судом та розглядається ВАКС питання націоналізації наступних активів:

ПрАТ "Рівнеобленерго" (93,2%),

АТ "Херсонобленерго" (99,9 %),

АТ "Чернівціобленерго" (96,8%),

АТ "Житомиробленерго" (95,5%),

ПрАТ "Кіровоградобленерго" (72,9%), а також 7 готелів та 2 ТРЦ, загальною вартістю 2 млрд грн (Гінер).

Також націоналізовано різні частки статутного капіталу та майно росіян в інших важливих стратегічних галузях української економіки. Зокрема, це 100% ТОВ "Авангард-Віларті", яке окрім "Оушен Плаза Проджект (Кіпр) ЛТД" володіє ще компанією "Ітодер Інвестментс Лімітед" (Ethoder Investments Limited) та 66,65% "Інвестиційного союзу "Либідь".

Структури, підконтрольні Олегу Дерепасці, також брали участь в розширенні та реконструкції Дніпро-Бугського морського порту.

У дохід держави повернуто земельні ділянки та нерухоме майно в різних регіонах України, сотні одиниць спеціальної та вантажної техніки. Націоналізовано сотні виробничих приміщень, техніки, складів, які росіяни використовували в Україні для збагачення.

Серед іншого:

13 морських суден

1547 залізничних вагонів

299 транспортних засобів

12,3 тис. тонн залізорудної продукції

87,14 тис. тонн добрив

1,5 тис. тонн скрапленого газу

1,1 тис. тони хімічної продукції.

1,4 тис. тонн будівельних матеріалів

65 тони спиртової продукції

600 тони продуктів харчування

Робота щодо виявлення та націоналізації майна, яке належить суб’єктам РФ, триває.