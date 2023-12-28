АРМА отримало активів російських олігархів на десятки мільярдів гривень
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За матеріалами кримінальних проваджень Державного бюро розслідувань та взаємодії з Офісом генерального прокурора до Агентства з розшуку та менеджменту активами (АРМА) передано російських активів на десятки мільярдів гривень. Сума активів, вартість яких на цей час визначена, складає 11,5 млрд грн.
Однак, як уточнюють у ДБР, на сьогодні порахована лише незначна частина конфіскованого майна і загальна сума може сягати сотні мільярдів.
За матеріалами ДБР протягом 2023 року Вищий антикорупційний суд України задовольнив позови заяви Міністерства юстиції України щодо застосування санкцій проти громадян Російської Федерації – олігархів, наближених до президента РФ Владіміра Путіна. Зокрема, Аркадія та Ігоря Ротенбергів, Олега Дерипаски, Євгенія Гінера, Александра Пономаренка, Александра Скоробогатька.
У власність нашої держави передано наступні активи:
- ТОВ "Глухівський кар’єр кварцитів" та ТОВ "Миколаївський глиноземний завод"
- ТРЦ "Ocean Plaza", орієнтовною вартістю понад $350 млн.
- 88,89% акцій АТ "Перший інвестиційний банк".
Арештовано судом та розглядається ВАКС питання націоналізації наступних активів:
- ПрАТ "Рівнеобленерго" (93,2%),
- АТ "Херсонобленерго" (99,9 %),
- АТ "Чернівціобленерго" (96,8%),
- АТ "Житомиробленерго" (95,5%),
- ПрАТ "Кіровоградобленерго" (72,9%), а також 7 готелів та 2 ТРЦ, загальною вартістю 2 млрд грн (Гінер).
Також націоналізовано різні частки статутного капіталу та майно росіян в інших важливих стратегічних галузях української економіки. Зокрема, це 100% ТОВ "Авангард-Віларті", яке окрім "Оушен Плаза Проджект (Кіпр) ЛТД" володіє ще компанією "Ітодер Інвестментс Лімітед" (Ethoder Investments Limited) та 66,65% "Інвестиційного союзу "Либідь".
Структури, підконтрольні Олегу Дерепасці, також брали участь в розширенні та реконструкції Дніпро-Бугського морського порту.
У дохід держави повернуто земельні ділянки та нерухоме майно в різних регіонах України, сотні одиниць спеціальної та вантажної техніки. Націоналізовано сотні виробничих приміщень, техніки, складів, які росіяни використовували в Україні для збагачення.
Серед іншого:
- 13 морських суден
- 1547 залізничних вагонів
- 299 транспортних засобів
- 12,3 тис. тонн залізорудної продукції
- 87,14 тис. тонн добрив
- 1,5 тис. тонн скрапленого газу
- 1,1 тис. тони хімічної продукції.
- 1,4 тис. тонн будівельних матеріалів
- 65 тони спиртової продукції
- 600 тони продуктів харчування
Робота щодо виявлення та націоналізації майна, яке належить суб’єктам РФ, триває.
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