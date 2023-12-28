FlixBus наступного року додасть 10-15 маршрутів через Україну

Найбільший оператор автобусних перевезень у Європі FlixBus у 2024 році збільшить кількість пасажирських маршрутів на 10-15, додавши поїздки до нових країн на захід та південь від України, а також працює над оновленням флоту автобусів компанії.

Про це розповів директор FlixBus в Україні, Польщі та країнах Балтії Міхал Леман в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

"Ми хочемо, перш за все, розширювати нашу мережу й додавати нові країни. Розширюватимемося на захід і на південь, додаючи більше країн. Які саме це будуть країни, повідомимо, щойно отримаємо відповідні дозволи", – сказав Леман.

Він підкреслив, що компанія планує значне зростання, але коли і в якому обсязі їй вдасться здійснити плани, залежатиме від процесу оформлення офіційних дозволів.

"Це точно не одна-дві нові лінії, а 10-15. Я не хочу зараз давати обіцянки, тому що все залежить від того, як швидко будуть оформлені дозволи", – наголосив Леман.

Він уточнив, що компанія вже перебуває у процесі подання заявок на понад 10 нових ліній.

Директор FlixBus в Україні, Польщі та країнах Балтії повідомив, що компанія продовжить роботу над оновленням парку автобусів, що використовуються на маршрутах.

"Коли ми починали в Україні, більшості автобусів було 8-9 років. Сьогодні їм від п'яти до семи років, деякі ще новіші і ми продовжуватимемо цей процес", – зазначив Леман, вказавши, що FlixBus приділяє особливу увагу інклюзивності та має у флоті автобуси, в яких створені умови для людей з інвалідністю, на візках. Кількість таких автобусів зростатиме.

Глава FlixBus в Україні наголосив на необхідності підвищувати ринкові стандарти у міжнародних автобусних перевезеннях, пропонуючи на маршрутах автобуси оснащені туалетами та доступом до Wi-Fi.

Раніше повідомлялося, що FlixBus напередодні новорічного сезону і зростання попиту на автобусні тури у грудні-першій половині січня, запустив нову автобусну лінію з Києва до Дрездена і Лейпцига у східній частині Німеччини.

Оператор подорожей FlixMobility розвиває автобусні перевезення в Україні з 2019 року. На сьогодні автобуси компанії виконують 25 прямих автобусних рейсів до шести європейських країн: Німеччини, Польщі, Чехії, Угорщини, Словаччини та Австрії. Автобусна мережа з'єднує 22 міста в Україні та 48 за кордоном.