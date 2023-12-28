Директора однієї з філії "Лісів України" викрили на отриманні хабарів від підлеглих

Директора однієї з філії ДП "Ліси України" викрито на систематичному отриманні хабарів від підлеглих.

"За процесуального керівництва Офісу генерального прокурора викрито та повідомлено про підозру директору однієї з філій Центрального лісового офісу ДП "Ліси України" у вимаганні й одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України)", – сказано в повідомленні Офісу генпрокурора.

За даними слідства, посадовець систематично вимагав хабарі від підпорядкованих працівників лісового господарства. Кошти необхідно було надати за нібито "вирішення питань" з контролюючими та правоохоронними органами у разі виявлення порушень в їхній діяльності.

Під час застосування заходів адміністративного впливу, а саме накладення стягнень у вигляді доган, керівник філії наказував підлеглим штучно зменшувати об’єм видобутої лісопродукції. Надалі її реалізовувати за готівку як необліковану.

Правоохоронці задокументували декілька епізодів отримання підозрюваним неправомірної вигоди.

Керівника філії затримали у порядку ст. 208 КПК України безпосередньо під час отримання частини хабара – $4 тис. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Раніше повідомлялося, що Державне бюро розслідувань викрило депутата рівненської облради, який є також заступником голови Поліського лісового офісу ДСГП "Ліси України", у володінні незаконними статками на мільйони доларів.