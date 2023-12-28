Цього року в перетині кордону відмовили понад 45 тисячам українців

У 2023 році в перетині державного кордону відмовлено більш ніж 45 тис. українців.

Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в ексклюзивному коментарі Укрінформу.

"За 11 місяців у перетині державного кордону відмовлено більше 45 тис. громадян України. Основна категорія – це чоловіки, які не підпадали під умови пропуску. У цьому списку є й держслужбовці", – сказав Демченко.

За його словами, станом на сьогодні, 2,3 тис. осіб із категорії держслужби або за певними посадами, які прописані в правилах перетину кордону, отримали відмову.

Демченко зауважив, що прикордонники щодня відмовляють 100-120 особам на виїзд з України. Це стосується і тих, хто слідує за системою "Шлях" як водії.

Речник уточнив, що прикордонники часто стикаються з тим, що особи, сподіваючись на наявність даних про них у системі "Шлях", не дотримуються основної мети поїздки, прописаної у документах. Крім того, були випадки, коли особи, які слідували як водії, навіть не мали водійського посвідчення.

За словами Демченка, прикордонна служба веде активну роботу з викриття осіб, які спеціалізуються на переправленні ухилянтів.

Так, із початку дії воєнного стану викрито 340 протиправних груп у складі понад 930 осіб, які за кошти обіцяли і намагались переправити чоловіків через кордон.

Раніше повідомлялося, що через західний кордон за добу з України виїжджає близько 6 тис. чоловіків призовного віку, з них за системою "Шлях" як волонтери – по 150-200 чоловіків.