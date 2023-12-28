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Свириденко розкритикувала закупівлю під час війни імпортних товарів, аналоги яких виробляються в Україні

Новини БізнесЦензор Корпоративні відносини

свириденко

Перша віцепрем’єр-міністерка України – міністерка економіки Юлія Свириденко розкритикувала практику закупівлі під час війни імпортних товарів, аналоги яких виробляються в Україні, особливо на промислових підприємствах у прифронтових містах.

"Купівля турецьких чи китайських виробів – це, по-перше, аморально під час війни, коли в Україні є виробництва аналогічних товарів. По-друге, це несправедливо щодо українців, які працюють буквально під ворожими обстрілами й намагаються заробляти та виживати", – сказала Свириденко в ході свого візиту на заводи в Нікополі, передають Факти.

За словами Свириденко, у прифронтових містах, як-от, наприклад, Нікополь, промислові підприємства – це єдині острівці "нормальності" для людей.

Це можливість для них працювати та заробляти гроші, аби вижити в надскладних умовах, підкреслила Свириденко.

Автор: Галина Ялівець
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Топ коментарі
+9
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28.12.2023 15:34
+8
Вона,напевне,у вітчизняному "взутті" ходить і куртка,що на ній,пошита у Нікополі?!
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28.12.2023 15:37
+7
Ну так зробить так щоб українське було дешевшим не поступаючись якістю, надайте пільги виробникам та сприяйте їм усім чим можливо, і люди будуть купувати саме вітчизняне. Тому мене просто дивує ця особа котра замість того щоб РОБИТИ все необхідне лише горло дере!!!
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28.12.2023 15:36
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Наголосовали???? (С) жри(те)
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28.12.2023 15:34 Відповісти
Ну так зробить так щоб українське було дешевшим не поступаючись якістю, надайте пільги виробникам та сприяйте їм усім чим можливо, і люди будуть купувати саме вітчизняне. Тому мене просто дивує ця особа котра замість того щоб РОБИТИ все необхідне лише горло дере!!!
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28.12.2023 15:36 Відповісти
Вона,напевне,у вітчизняному "взутті" ходить і куртка,що на ній,пошита у Нікополі?!
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28.12.2023 15:37 Відповісти
Трусєля в неї точно нікопольсього пошиву
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29.12.2023 09:26 Відповісти
"Розкритикувала" на камеру і....що ?
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28.12.2023 15:39 Відповісти
Школа Ящетута- піар дорожє денєх .
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28.12.2023 15:40 Відповісти
Що це за "вопль першокласниці"?
Ти заммміністра, чи "дєвка із німецьких фільмів"?
Так ще минулого року, крадії зелені, ви повинні були обмежити купівлю валюти не під критичний імпорт? А ви що робили- розпродували валюту за відкати по фіксованому ( пільговому) курсу?
Ще мало ї ваша зелена камарілья наїлася?
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28.12.2023 15:39 Відповісти
а хіба Україна закуповує в турціяї та китаях феросплави?... хіба тому, що коломийский зупинив роботу заводу на зимовий період... до речі, - каска на її макитрі навряд чи від кутюр'є з україни...
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28.12.2023 15:47 Відповісти
Мені цікаво, у неї Шкода вироблена на Єврокарі, чи все-таки інше авто?
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28.12.2023 15:49 Відповісти
Продавцы майских шашлыков: вопреки Оманским подписантам, время ставит на государственников
https://www.youtube.com/watch?v=pnChRWNfQG8
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28.12.2023 15:49 Відповісти
Мо ще заборонять закордонні гумористичні програми або відеопродукцію?....
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28.12.2023 15:57 Відповісти
Иди в ......... бухгалтерию!

Ребенку надо было обувку купить.
Наше 700 грн., на Али 250 с доставкой. Сезон носим спокойно.

Шарик ребенку на день рождения - 250 грн. На Али - 60 грн.

Я что, при таких ценах и зарплата второй год не растет, похож на идиота? Мне семью кормить надо.
Засунь свою аморальность в ........... .
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28.12.2023 15:58 Відповісти
ти - кацапське ІПСО.
Інакше б навела реальні розрахунки економії сімейного бюджета.
А зараз тупо збрехала, *****
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28.12.2023 21:55 Відповісти
в спам, рузькэ
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29.12.2023 08:56 Відповісти
А імпортне бухло?Свого мало ?Взагалі гнати валюту за бугор за те що в унітаз іде ?
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28.12.2023 15:58 Відповісти
Що, тепер у кацапів "імпортозамєщєніє" начнуть копіювати?
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28.12.2023 16:58 Відповісти
А хто може закуповувати, коли ОПа, уряд і керівники військово-цивільних адміністрацій від "зелених"? Які питання до когось, коли все під контролем і під головуванням Херпіду і його антимайданівців?
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28.12.2023 17:23 Відповісти
А що пан міністр зробив для підтримки і розвитку економіки?
Крім путопорожньої балаканини, звісно. Бо в мене враження, що державна машина заточена на репрессії проти вланих виробників. Звісно, якщо ти не олігарх. І тому наша економіка не конкурентноспроможна.
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28.12.2023 18:01 Відповісти
Міністри мають діяти, але не рефлексувати.

Інакше вони мають пійти з посади.
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28.12.2023 21:52 Відповісти
Ця міністерка , яким чином потрапила на свою посаду ? Точно не тому , що має розуміння того , як працює економіка.
Щось мені здається , що вона носить не український одяг , а трусєля в неї Точно не нікопольського пошиву .
Але якщо облишити жарти - економіка не працює аморально чи не аморально . Покупець голосує гривнею - купуючи товар вищої якості за нижчу ціну. Чому покупець має переплачувати зі свого скромного бюджету - щоб догодити якійсь членкині міністерства ? І дотувати неконкурентну продукцію?
Якщо український виробник не може дати кращу ціну /якість він має знайти іншу нішу для себе.

Інша справа - що держава може підтримувати свого виробника - даючи йому пільгові умови - кредитування , оподаткування та інші механізми ....

А зелені здатні ,схоже, лише на те щоБ ПІ..ДЄТЬ , імітуючи бурну діяльність , та ставити на державні посаду членкинь та Хєрманцевих
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29.12.2023 09:24 Відповісти
 
 