Свириденко розкритикувала закупівлю під час війни імпортних товарів, аналоги яких виробляються в Україні
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Перша віцепрем’єр-міністерка України – міністерка економіки Юлія Свириденко розкритикувала практику закупівлі під час війни імпортних товарів, аналоги яких виробляються в Україні, особливо на промислових підприємствах у прифронтових містах.
"Купівля турецьких чи китайських виробів – це, по-перше, аморально під час війни, коли в Україні є виробництва аналогічних товарів. По-друге, це несправедливо щодо українців, які працюють буквально під ворожими обстрілами й намагаються заробляти та виживати", – сказала Свириденко в ході свого візиту на заводи в Нікополі, передають Факти.
За словами Свириденко, у прифронтових містах, як-от, наприклад, Нікополь, промислові підприємства – це єдині острівці "нормальності" для людей.
Це можливість для них працювати та заробляти гроші, аби вижити в надскладних умовах, підкреслила Свириденко.
Будь ласка, зачекайте...
Ти заммміністра, чи "дєвка із німецьких фільмів"?
Так ще минулого року, крадії зелені, ви повинні були обмежити купівлю валюти не під критичний імпорт? А ви що робили- розпродували валюту за відкати по фіксованому ( пільговому) курсу?
Ще мало ї ваша зелена камарілья наїлася?
https://www.youtube.com/watch?v=pnChRWNfQG8
Ребенку надо было обувку купить.
Наше 700 грн., на Али 250 с доставкой. Сезон носим спокойно.
Шарик ребенку на день рождения - 250 грн. На Али - 60 грн.
Я что, при таких ценах и зарплата второй год не растет, похож на идиота? Мне семью кормить надо.
Засунь свою аморальность в ........... .
Інакше б навела реальні розрахунки економії сімейного бюджета.
А зараз тупо збрехала, *****
Крім путопорожньої балаканини, звісно. Бо в мене враження, що державна машина заточена на репрессії проти вланих виробників. Звісно, якщо ти не олігарх. І тому наша економіка не конкурентноспроможна.
Інакше вони мають пійти з посади.
Щось мені здається , що вона носить не український одяг , а трусєля в неї Точно не нікопольського пошиву .
Але якщо облишити жарти - економіка не працює аморально чи не аморально . Покупець голосує гривнею - купуючи товар вищої якості за нижчу ціну. Чому покупець має переплачувати зі свого скромного бюджету - щоб догодити якійсь членкині міністерства ? І дотувати неконкурентну продукцію?
Якщо український виробник не може дати кращу ціну /якість він має знайти іншу нішу для себе.
Інша справа - що держава може підтримувати свого виробника - даючи йому пільгові умови - кредитування , оподаткування та інші механізми ....
А зелені здатні ,схоже, лише на те щоБ ПІ..ДЄТЬ , імітуючи бурну діяльність , та ставити на державні посаду членкинь та Хєрманцевих