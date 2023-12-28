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Видача посвідчення водія та складання іспитів: Уряд підвищив вартість деяких сервісних послуг МВС з 1 січня

Новини БізнесЦензор Транспорт

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Кабінет міністрів підвищив вартість низки сервісних послуг Міністерства внутрішніх справ з 1 січня 2024 року.

Відповідно до постанови уряду №1386 від 27 грудня, внесено зміни "Перелік платних послуг, що надаються підрозділами Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції та Державної міграційної служби, та розмір плати за їх надання", передає Інтерфакс-Україна.

Зокрема, з 1 січня 2024 року підвищується вартість послуг територіальних органів з надання сервісних послуг МВС:

  • видача посвідчення водія на право керування транспортними засобами підвищилася з 26 до 230 грн;
  • складання теоретичного іспиту – з 13 до 250 грн;
  • складання практичного іспиту – з 13 до 420 грн.

Також зросла вартість реєстрації, перереєстрації транспорту з видачею свідоцтва про реєстрацію або її формуванням в електронній формі та присвоєнням буквено-цифрової комбінації номерних знаків з їхньою видачею або без такої, а також зняття з обліку транспортного засобу з видачею облікової картки та номерних знаків для разових – з 200 до 350 грн.

Автор: Юлiя Недашківська
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Топ коментарі
+3
Покращення нарешті
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28.12.2023 15:35
+3
Неху.. Й скиглити. Є гроші на авто та паливо знайдуться і на все інше....
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28.12.2023 17:42
+2
Під час війни варто було б усіляко заохочувати всіх навчатися водінню автомобілів, щоб, у разі чого, кожний міг сісти за кермо.

Але ні. блаЗЄнські цього не розуміють.
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28.12.2023 16:27
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Дык может тогда снизите налоги? Почему финансируете и с налогов, и оплату берете?
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28.12.2023 15:29 Відповісти
Покращення нарешті
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28.12.2023 15:35 Відповісти
Ого!
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28.12.2023 16:03 Відповісти
Під час війни варто було б усіляко заохочувати всіх навчатися водінню автомобілів, щоб, у разі чого, кожний міг сісти за кермо.

Але ні. блаЗЄнські цього не розуміють.
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28.12.2023 16:27 Відповісти
Поржали--правда на кутні.
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28.12.2023 16:46 Відповісти
Цей уряд з сявкою Ахмета треба розформовувати.
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28.12.2023 16:50 Відповісти
В 2020 посвідчення мене обійшлось в 5000 і 600 могорич за те що ніразу не був в автошколі😆
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28.12.2023 17:23 Відповісти
Неху.. Й скиглити. Є гроші на авто та паливо знайдуться і на все інше....
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28.12.2023 17:42 Відповісти
Тим більше, за все про все ціна блоку сигарет.
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28.12.2023 19:07 Відповісти
Видача посвідчення водія та складання іспитів: Уряд підвищив вартість деяких сервісних послуг МВС з 1 січня Джерело: https://biz.censor.net/n3464363



КОНЧЕНІ ВИРОДКИ - КОЛИ ВОДІЙСЬКІ ПОСВІДЧЕННЯ МОЖНА БУДЕ ОТРИМУВАТИ В ШКОЛАХ У СТАРШИХ КЛАСАХ ЯК В США ?
Менти разом з автошколами зробили з отримання водійських прав багатоміліардний прибуток як торгівлю наркотой.
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28.12.2023 18:09 Відповісти
Зато гірше нема🤫
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28.12.2023 20:42 Відповісти
Новые категории , на Танк , БТР , на калаш, именно во время войны нужно все переделать, начинают стричь по новому . Пока идет война какие накуй изменения ?
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28.12.2023 23:52 Відповісти
Ніхто не протестує, значить все норм.
Можна і зарплату чинушам підвищувати, все ж норм.
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29.12.2023 08:53 Відповісти
 
 