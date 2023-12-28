Видача посвідчення водія та складання іспитів: Уряд підвищив вартість деяких сервісних послуг МВС з 1 січня
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Кабінет міністрів підвищив вартість низки сервісних послуг Міністерства внутрішніх справ з 1 січня 2024 року.
Відповідно до постанови уряду №1386 від 27 грудня, внесено зміни "Перелік платних послуг, що надаються підрозділами Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції та Державної міграційної служби, та розмір плати за їх надання", передає Інтерфакс-Україна.
Зокрема, з 1 січня 2024 року підвищується вартість послуг територіальних органів з надання сервісних послуг МВС:
- видача посвідчення водія на право керування транспортними засобами підвищилася з 26 до 230 грн;
- складання теоретичного іспиту – з 13 до 250 грн;
- складання практичного іспиту – з 13 до 420 грн.
Також зросла вартість реєстрації, перереєстрації транспорту з видачею свідоцтва про реєстрацію або її формуванням в електронній формі та присвоєнням буквено-цифрової комбінації номерних знаків з їхньою видачею або без такої, а також зняття з обліку транспортного засобу з видачею облікової картки та номерних знаків для разових – з 200 до 350 грн.
Будь ласка, зачекайте...
Але ні. блаЗЄнські цього не розуміють.
КОНЧЕНІ ВИРОДКИ - КОЛИ ВОДІЙСЬКІ ПОСВІДЧЕННЯ МОЖНА БУДЕ ОТРИМУВАТИ В ШКОЛАХ У СТАРШИХ КЛАСАХ ЯК В США ?
Менти разом з автошколами зробили з отримання водійських прав багатоміліардний прибуток як торгівлю наркотой.
Можна і зарплату чинушам підвищувати, все ж норм.