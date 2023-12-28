НАЗК внесло провідного китайського виробника всюдиходів Shandong Odes до переліку спонсорів війни
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Національне агентство з питань запобігання корупції внесло провідного виробника мотовсюдиходів, китайську компанію Shandong Odes Industry Co., Ltd, (Aodes) до переліку міжнародних спонсорів війни.
Про це повідомляє пресслужба НАЗК.
Підставою для відповідного рішення стала закупівля Міноборони РФ всюдиходів компанії для потреб своєї армії. Крім того, ця Shandong Odes продовжує активно постачати й інші автомобілі до РФ та сплачувати сотні тисяч доларів до бюджету агресора, зазначили у відомстві.
Компанія має штаб-квартиру в Шаньдуні, КНР. Бренд Aodes також зареєстрований у США і включає повний спектр виробництва, обслуговування та реалізації мотовсюдиходів з командами дослідження та розробки зі США, Європи та Китаю.
До Росії Shandong Odes постачає свою продукцію з 2021 року. А офіційним дистриб'ютором Aodes на території РФ є ТОВ "Меркури-ДВ". Лише за 2022 рік вона сплатила податків до бюджету агресора на понад $797 тис.
Російське представництво Aodes складається з понад 60 дилерських центрів, які продають та обслуговують квадроцикли, мотовсюдиходи та гольфкари власного виробництва.
"Aodes продовжує бути активним учасником імпортно-експортних операцій з державою-терористом. Зокрема, у період з 24 лютого 2022 року по 31 липня 2023 року було імпортовано товарів на понад $16 млн. Серед товарів були квадроцикли, запчастини для їх ремонту та обслуговування, надувні човни", – додали в НАЗК.
У березні та квітні цього року компанія відправила до Росії 137 автомобілів Desertcross на понад $1,5 млн. Основним покупцем виступала російська автоспортивна компанія "Формула 7"/"Формула Д". А з жовтня 2022 року по серпень 2023 китайська Shandong Odes експортувала запчастини до квадроциклів та всюдиходів на загальну суму понад $19 млн.
Крім того, у 2023 році Міноборони РФ закупило китайські всюдиходи Desertcross 1000-3 для потреб своєї армії. Станом на середину листопада 2023 року у розпорядженні ворога вже нараховувалось 537 одиниць Desertcross 1000-3, а до кінця березня 2024 року має бути закуплено ще 1590 одиниць з "додатковими опціями".
Ці машини отримали підрозділи спеціального призначення для підвезення боєприпасів, інших вантажів вагою до 550 кг, а також санітарно-евакуаційних задач.
Нещодавно оприлюднені українськими військовими кадри підтверджують знищення двох всюдиходів китайського виробництва Desertcross 1000-3 поблизу Кринки на тимчасово окупованій території Херсонщини.
Будь ласка, зачекайте...
кацапи купили 137 автівок за 1, млн дол. = 10 948 за автівку.
непогана ціна, за автівку не скажу, бо не знаю.
нагадайте, за скільки хотять купити наше славетне МО джипи для ЗСУ ?
щось там було в кілька разів більше.
а на передовій потрібен саме такий "самохід", який колись і ми робили непервершений ТПК - транспортер переднього краю
Але ТПК в мої часи називали такий собі Луаз, який пливав (колесами гріб 5 км/год), мав тентовний верх і лебідку спереду. Екіпаж - два чоловіка (водій і санітар) і три місця для лежачих пораненмх ззаду. Ідея була в тому, що авто ховається в заглибині, а санітар з плащ-палаткою і тросом (лебідка 100м) повзе до пораненого, перевалює його на плащ, прикриплює трос і водій тягне до машини.
Прохідність його була вище, ніж Уаз, але мотор від Запорожця......
Умільці потіс викуплялм вже списані, ставили двигун від Опель Кадет - машина -звір.
якщо до вас не дійшло китай основний спонсор сосії порох,бронежилети,каски,дрони,форма,запчастини та комплектуючі тощо закуповуються у промислових масштабах,крім того снаряди з північної кореї ідуть також за погодженням з кидаем.нещодавні обмеження на комплектуючі вдарили передусім по українським постачальникам дронів (дрони та комплектуючі стали дорожче).
дякую за радісну звістку, бо закуповувати нові пікапи по грубих цінах на фронт, де вони будуть розбиті орками за кілька місяців - то повне глупство.
а в китайців ми хіба дрони та комплектуючі не купуємо ?
а що ж так ?
Від середини травня 2023 року купувати дрони для військових буде проблематично. Про це інформує cпільнота Victory Drones. Це повʼязано з тим, що у квітні китайський виробник дронів DJI повідомив західних дистрибʼюторів про зменшення лімітів на продукцію.
Тобто, якщо раніше, наприклад, польські дистрибʼютори отримували на продаж з Китаю по 400-500 дронів на місяць (на кожного), тепер дронів буде не більше 40-50.
Китай постачає росії військові технології в обхід санкцій - WSJ
наступне у планах соСі розв'язати ще одну війну з Південною Кореєю використовуючи свій аналог динири.а потім соСі користується ситуацією кількох конфліктів і розпочинає війну з Тайванем.скоріш за все кидай спонсор трампа,рудй підор всіх послав у пекло (Україну,сосію,Ізраїль,Іран) але не кидай.
Про це пише The New York Times.
За інформацією журналістів, таких випадків у 2022 році було мінімум два - це те, про що вони знають точно. Але не виключено, що Китай постачає росії порох, попри обіцянку Заходу не торгувати зброєю з країною-агресором, постійно.
"Барнаульський патронний завод у РФ отримав із Китаю порох, якого достатньо для виробництва принаймні 80 мільйонів патронів. Постачання було здійснено державною компанією Poly Technologies, яка вже перебуває під санкціями США за поширення ракетних технологій і надання підтримки Ірану", - повідомляє The New York Times.
ЄС хотів ввести санкції проти 14 корпорацій чайни - Борель попередив сіці, коли був у чайні, але не ввід. Є версія що сі притормозив із допомогою
і довго ти там просидиш ?
ви розсмішили наших корупціонерів такими цінами
Вкусіть себе за йух!