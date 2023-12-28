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Новини Соціальна політика
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індексація (20) пенсіонери (402) пенсія (623) Міністерство соціальної політики (591) Жолнович Оксана (14)

У разі відсутності міжнародної допомоги індексація пенсій може не відбутися, – Мінсоцполітики

Новини БізнесЦензор Соціальна політика

оксана,жолнович

Міністерка соціальної політики Оксана Жолнович припускає, що в разі відсутності міжнародної фінансової допомоги індексація пенсій у 2024 році може не відбутися.

Про це вона повідомила в ефірі єдиного телемарафону, передає Інтерфакс-Україна.

"Хочу заспокоїти всіх пенсіонерів, які отримують пенсію за віком, оскільки більша частина пенсійних доходів та надходжень, які розподіляються Пенсійним фондом – це наші внутрішні надходження, які забезпечуються нашими українськими платниками, зокрема нашими військовими. Вони всі сплачують ЄСВ, то наш Пенсійний фонд стабільно тримається українськими коштами", – зазначила урядовиця.

Міністерка наголосила, що проблем із виплатою пенсій не повинно бути.

"Можливо не вдасться, якщо насправді будуть такі ризики (відсутність міжнародної фінансової допомоги, – ред.), говорити про індексацію, але базову пенсію буде виплачено і на це ми знайдемо кошти з внутрішніх українських ресурсів", – заявила Жолнович.

Вона зазначила, що всі підвищення та індексації до бюджету закладені, і вона сподівається, що ресурси на це будуть знайдені.

"Я думаю, що ми зможемо впоратися з цими викликами. Я б не хотіла зараз передчасно лякати пенсіонерів тим, що вони не отримають відповідно до закону свої пенсії та підвищення на рівень інфляції, які передбачені. Поки що ми готові їх робити", – підкреслила очільниця Мінсоцплітики.

Щодо соціальних виплат, таких як допомога малозабезпеченим особам, внутрішньо переміщеним особам та іншим категоріям, то, за словами міністерки, ці витрати фінансуються міжнародними партнерами.

Водночас Жолнович зазначила, що міністерство домовилося із Світовим банком про допомогу на суму майже $2 млрд, і ці кошти у перші місяці 2024 року покриють витрати на базові соціальні витрати.

Раніше міністерка економіки Юлія Свириденко заявила, що уряд України може зіткнутися з перспективою затримки виплати пенсій і зарплат держслужбовцям, якщо міжнародні партнери не ухвалять рішення про виділення обіцяної фінансової допомоги найближчим часом.

Як повідомлялося, Україна досі не має гарантій виділення фінансової допомоги на $29 мільярдів із $41 млрд, які вже враховані у держбюджеті для забезпечення видатків, що не пов’язані зі сферою безпеки і оборони.

Міністр фінансів Сергій Марченко раніше заявляв, що Мінфінансів та НБУ сподіваються на вирішення ситуації з відновленням бюджетного фінансування з боку ЄС та США, однак вже мають сценарій на той випадок, якщо цього не станеться, але "до нього не готові інші стейкхолдери та суспільство України".

Згодом Марченко зазначав, що потребу України в зовнішньому фінансуванні 2024 року вдалося скоротити з початкових $41 млрд до $37,3 млрд завдяки заходам із максимізації доходів держбюджету, активізації внутрішнього ринку запозичень, а також скороченню всіх капітальних видатків держбюджету.

У 2022 році Україна залучила $32,1 млрд зовнішнього фінансування, у 2023 році ця сума перевищила $42 млрд.

Автор: Юлiя Недашківська
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Топ коментарі
+3
літом підвищили пенсії держслужбовцям, зарплати, доплати іт.і..... -як для них, то хватає, а ви лохи лапу смокчіть
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28.12.2023 16:15
+2
А красти припинити не пробували?!
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28.12.2023 16:53
+1
Щойно на "марафоні" сказали, що за браку коштів є план "б" -це підвищення податків.
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28.12.2023 14:34
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Щойно на "марафоні" сказали, що за браку коштів є план "б" -це підвищення податків.
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28.12.2023 14:34 Відповісти
на тому, на який в 2024 році майже 2 мільярда гривень знайшлось?
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28.12.2023 18:21 Відповісти
Індексації може не бути а підвищення цін вже є та заплановано ще й на газ і електрику. Питання за що воюєм? Щоб було все дорожче ніж навіть у ворога? Агов, влада, схаменись! Вирішення проблеми радикальне- оскільки вся держав(окрім армії) утримується іншими країнами- оголосити референдум про приєднання до США як 51-ий штат. Доларів у трудового народу на перший час вистачить у заначках.
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28.12.2023 16:13 Відповісти
літом підвищили пенсії держслужбовцям, зарплати, доплати іт.і..... -як для них, то хватає, а ви лохи лапу смокчіть
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28.12.2023 16:15 Відповісти
вас лохів навіть у М'янму не запросять, розкатали губу- у штати
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28.12.2023 16:16 Відповісти
А красти припинити не пробували?!
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28.12.2023 16:53 Відповісти
В ЄС працюють не лохи, а лохи смокчуть лапу українського уряду і преза.
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28.12.2023 16:54 Відповісти
Байден, кажи прямо не викручуйся: де кошти на пенсії українським пенсіонерам?
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28.12.2023 19:45 Відповісти
Індексація пенсій суддям, пенсій 40-річним мусорам і прокурвам буде незалежно від того чи дадуть партнери гороші. Бо це святі люди, їх не можна обіжати.
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28.12.2023 22:26 Відповісти
Такі виступи, осіб категорії А, показують їх профНепридатність займаній посаді разом з отим в очочках, що на посаді сидить Прем'єр міністра, або грають сценарій написаний в ОПУ, для паніки серед недолугих !!!
Вона, набалакала як той самозванець - «тайний развєднік», Абдристович, друха московіта -дугина!!
Західні Партнери, хоть і терплячі до таких «сценаріїв» з ОПУ, але може і терпець увірватися щодо їх авторів - самоучок!
Слава Україні!
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29.12.2023 00:58 Відповісти
 
 