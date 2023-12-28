Мережі АЗС продовжують знижувати ціни на автогаз

Із 27 по 28 грудня середня роздрібна ціна на автогаз зменшилася на 28 копійок, до 30,03 грн/л.

Про це повідомляє галузеве видання еnkorr із посиланням на дані цінового моніторингу ринку "Консалтингової групи "А-95".

Найбільше здешевшання зафіксовано на автозаправних станціях Amic – на 1,05 грн – до 30,43 грн/л. Найменше – на 10 копійок – на АЗС мережі VST, до 29,1 грн/л.

На 50 копійок скинули ціну на автогаз SOCAR і Chipo – до 30,99 грн/л і 29,03 грн/л відповідно. Натомість такі мережі як Neftek і VostokGaz підвищили ціни на цей вид пального на таку саму величину – до 30,99 грн/л і 29,79 грн/л відповідно.

У мережі U.GO літр автогазу за добу здешевшав на 33 копійки – до 30,44 грн/л. Загалом же цей вид пального наразі можна придбати у межах 28,45-30,99 грн/л.