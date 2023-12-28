Уряд Польщі сподівається на швидке вирішення проблеми з блокадою кордону з Україною, – Туск

Уряд Польщі докладає зусиль до ефективного представлення інтересів польських перевізників і водіїв, що призведе до послаблення та, як наслідок, припинення блокади на польсько-українському кордоні.

Про це під час пресконференції після засідання уряду заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, передає Інтерфакс-Україна.

"Не думаю, що ми досягнемо максимуму, якого вимагають протестуючі польські перевізники, але, схоже, те, чого можна досягти, дозволить нам розрядити емоції і, можливо, швидко зняти блокаду на кордоні. Я думаю, ми близькі до того, щоб повірити в те, що наші дії можуть дати результат – і дії в Києві, й перемовини в Брюсселі", – зазначив він.

Туск також повідомив, що після засідання уряду відбулося засідання Комітету безпеки Ради міністрів, під час якого глава МЗС Радослав Сікорський прозвітував про свій візит у Київ.

"Це підтвердило те, що ми всі знаємо й відчуваємо, що ситуація на фронті складна", – сказав прем'єр-міністр.

Він зазначив, що "загалом ситуація в Україні є досить драматичною з різних причин". "Це вимагає від нас великої активності як у плані дипломатичної, так і політичної підтримки, а також міцної співпраці в плані матеріальної допомоги Україні", – наголосив Туск.

Нагадаємо, з 6 листопада польські перевізники почали страйк і блокують рух вантажівок через українсько-польський кордон. Зокрема, заблоковано рух вантажного транспорту у напрямку трьох найбільших пунктів пропуску "Корчова-Краківець", "Гребенне-Рава Руська", "Дорогуськ-Ягодин". Пізніше, 23 листопада, перевізники перекрили пункт пропуску "Медика – Шегині".

Протестувальтники вимагають заборонити реєстрацію в Польщі транспортних компаній з іноземним капіталом, через що польських підприємців витісняють з ринку. Також вони вимагають відновлення дозволів на в’їзд до Євросоюзу для українських перевізників та покращення обслуговування на кордоні. Акція польських перевізників планувалася терміном на два місяці – до кінця року.

Переговори українських урядовців з протестувальниками результату не дали, а голова Держагентства відновлення та розвитку Мустафа Найєм наголосив, що деякі вимоги польських перевізників Україна навіть не обговорюватиме.

Ввечері 22 грудня стало відомо, що представники Мінінфраструктури Польщі та України узгодили план дій для розблокування кордону.