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Новини Енергетика
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В Україні зафіксували профіцит електроенергії

Новини БізнесЦензор Енергетика

електроенергія,електрика,світло,леп

У середу, 27 грудня, в енергосистемі був профіцит, тобто надлишок, електроенергії. Сонячна та ясна погода сприяла роботі сонячних електростанцій на максимальній потужності.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Зазначається, що для збереження балансу між виробництвом та споживанням й операційної безпеки енергосистеми польський оператор енергосистеми PSE, на запит "Укренерго", в три денні години надав аварійну допомогу, прийнявши надлишки української електроенергії загальним обсягом 600 МВт-год.

Крім того, упродовж майже двох годин обмежувалась робота електростанцій на ВДЕ.

Загалом електроенергії, виробленої електростанціями всіх видів, вистачає для забезпечення енергопостачання всіх юридичних та побутових споживачів.

Як додали в компанії, експорт електроенергії сьогодні відсутній, імпорт здійснюється впродовж всієї доби зі Словаччини, Польщі Румунії та Молдови. Загальний обсяг 14 678 МВт-год, з максимальною потужністю в окремі години до 1155 МВт.

Станом на ранок через негоду знеструмелно 52 населені пункти. Через технічні пошкодження є знеструмлені споживачі у Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Водночас через бойові дії та з інших причин без світла залишається 460 населених пунктів.

Також через обстріли є нові пошкодження в мережах обленерго в Харківській та Херсонській областях. Водночас у Херсоні заживили понад 90 тисяч споживачів, які були знеструмлені через обстріли.

Автор: Юлiя Недашківська
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В одних пабліках дефіцит електроенергії в Україні, в інших профіцит. Щось Ахметка задумав? Або з-за кордону йому натякнули....
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28.12.2023 10:44 Відповісти
Ага, так как у нас есть излишки электроэнергии, и это при выведенных на ремонт нескольких станций, населению собираются увеличить тарифы минимум на 50%
Что это за экономика такая?
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28.12.2023 11:10 Відповісти
Читайте уважно. Денні години, ясна погода. Сонце та вітер робили свою справу, тому і профіцит. А ввечері та зранку, коли споживання найбільше, тоді сонечко не світить. Проблема не стільки в тому, що не вистачає потужності, як в тому, що споживання нерівномірне і балансування недостатнє. В цілому енергії у людства більш ніж достатньо, а от зберігати і передавати її дешево і в достатніх об'ємах ще не навчилися.
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28.12.2023 11:50 Відповісти
Треба значить ще підвищити тарифи
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28.12.2023 12:02 Відповісти
Дефіцити, профіцити...В 1999 році не було війни але й не було світла. А коли Ющ став прем'єром то відразу світло з'явилося. Просто людський фактор а про сонце,вітер, ще дощ - це відмазки.
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28.12.2023 14:53 Відповісти
Сонце, вітер в Україні виробляють наддорогу електрику - так званий зелений тариф, через який постійно підвищуватимуть вартість кіловата. На Заході давно продумали - піклуєшся про довкілля? Хочеш відновлювальну електрику- плати втричі дорожче ніж за атомну-газову-вугільну. А то власники СЕС, вітрогенерації гребуть і хочуть далі гребти гроші шуфлями а платити має пересічний та пенс.
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28.12.2023 15:12 Відповісти
Не рахуй чужі гроші ,злидні з'їдять.Тобі хтось не дає свою соняшну поставити ? Але простіше бикувати та нести херню марафонську.
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30.12.2023 07:52 Відповісти
 
 