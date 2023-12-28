Україна наступного року розпочне серійне виробництво снарядів 155-го калібру, – Камишін

Дослідні зразки снарядів калібру 155 мм вітчизняного виробництва вже проходять випробування. Їхнє серійне виробництво заплановане на наступний рік.

Про це під час брифінгу повідомив міністр з питань стратегічної промисловості Олександр Камишін, передає Укрінформ.

"Україна почала розробляти снаряди 155-го калібру. У нас вже є дослідні зразки, з якими ми проходимо випробування. Наступного року плануємо розпочати їх серійне виробництво", – заявив він.

Міністр зауважив, що налагодження виробництва залежить від партнерів, насамперед постачальників порохів натівського стандарту, які в Україні не виготовляються.

"Частину елементів ми освоїли. Але, на жаль, в цьому калібрі ми залежимо від постачання дефіцитних порохів, яких ніколи Україна не виробляла", – зазначив Камишін.

Як повідомлялося, Україна домовилася з двома американськими провідними компаніями про спільне виробництво боєприпасів калібру 155-мм.