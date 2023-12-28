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США оголосили про новий пакет військової допомоги для України на $250 мільйонів

Новини БізнесЦензор Фінанси

сша

США оголосили про надання Україні чергового пакета військової допомоги на $250 млн.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони США.

До пакета увійшли додаткові боєприпаси для систем NASAMS і HIMARS, зенітні ракети Stinger, артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм, протитанкові ракети TOW і протитанкові системи Javelin і AT-4.

Крім того, США надають понад 15 мільйонів патронів до стрілецької зброї, підривні боєприпаси для усунення перешкод, запчастини, медичне обладнання, технічне обслуговування та інше допоміжне обладнання.

Як повідомлялося, Конгрес США не зміг ухвалити до новорічних канікул закон, який передбачає виділення коштів для України. До розгляду цього питання можуть повернутися у січні.

Нагадаємо, Адміністрація президента США Джо Байдена ініціювала новий спільний пакет допомоги для України та Ізраїлю загальним обсягом $106 мільярдів. Із загальної суми близько $61,4 мільярда пропонувалося виділити на допомогу Україні, в тому числі $46,1 млрд – на оборону. Однак цей законопроєкт досі не ухвалили, а під час розгляду ініціативи у Конгресі обсяги фінансування можуть змінити.

Автор: Юлiя Недашківська
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Єто какой то позор!
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28.12.2023 12:53 Відповісти
Такий "пакет допомоги" міг оголосити будь хто з першої сотні українського списку "форбс".Але не оголосить.бо для них то так само важко,як мавпочці розтиснути кулачок з насінням в гарбузі.Неможливо ні фізіологічно,ні фізично,ні морально...ніяк.Тільки розкуркулення,це вони розуміють,до цього готові і навіть чекають...на фізіологічному,фізичному,моральному рівні...
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28.12.2023 13:19 Відповісти
 
 