Уникнення черг і пришвидшення руху товарів: Кабмін затвердив план інтегрованого управління кордонами

Кабінет міністрів затвердив План заходів для реалізації Стратегії інтегрованого управління кордонами, що має дозволити уникнути черг на кордонах і пришвидшити рух товарів.

"Ще один стратегічний документ, який затверджуємо сьогодні, – це План заходів для реалізації Стратегії інтегрованого управління кордонами. Зможемо комплексно та ефективно реагувати на усі виклики у сфері безпеки держкордону, транскордонної діяльності, співпраці з нашими західними сусідами-державами ЄС", – сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду 27 грудня.

Ідеться про впровадження європейських практик контрольних процедур, спільного контролю на західному кордоні за принципом "єдиної зупинки", технічну модернізацію пунктів пропуску, цифровізацію та автоматизацію процесів, обміну інформацією та багато іншого.

За словами Шмигаля, все це дозволить уникнути черг на кордонах, пришвидшити рух товарів, сформувати максимально зручний прикордонний простір як для бізнесу, так і загалом для усіх українців.