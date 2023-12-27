Роботодавцям збільшили компенсації за працевлаштування переселенців

Уряд збільшив строки і розміри надання роботодавцям компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб та внутрішньо переміщених осіб із інвалідністю.

Таке рішення ухвалено на засіданні Кабінету міністрів України 27 грудня.

"Уряд збільшив загальну тривалість надання компенсації витрат з двох до трьох місяців роботодавцю за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та до шести місяців – за працевлаштування ВПО з числа осіб із інвалідністю", – пояснила заступниця міністра економіки України Тетяна Бережна.

Зміниться також і розмір компенсацій. Якщо раніше вони виплачувались виходячи із суми 6700 грн на місяць, то відтепер такі компенсації прив’язали до розміру мінімальної зарплати, яка з 1 січня складатиме 7100 грн, а з 1 квітня – 8000 грн.

"Тобто якщо роботодавець приймає на роботу ВПО, то наступного року він отримає право на компенсацію до 24 тис. грн за таку особу. Якщо це буде ВПО з числа осіб із інвалідністю, то такі виплати можуть складати до 48 тис. грн на кожного відповідного працівника", – зазначила Бережна.

Раніше повідомлялося, що в 2024 році держава зможе допомогти роботодавцям облаштувати 10 тис. робочих місць для людей із інвалідністю.