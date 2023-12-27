39% опитаних українців коштів вистачає лише на харчування та недорогі речі, – опитування

10% опитаних у грудні 2023 року українців заявили, що грошей їм не вистачає навіть на необхідні продукти, 39% – вистачає лише на харчування та придбання недорогих речей, що приблизно відповідає ситуації в червні 2021 року.

Про це свідчать дані загальнонаціонального соціологічного опитування, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" імені І. Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова з 8 до 15 грудня 2023 року, передає Інтерфакс-Україна.

"При оцінці рівня матеріального добробуту власної сім'ї після початку повномасштабної агресії зросла частка громадян, які відповідають, що ледве зводять кінці з кінцями, грошей не вистачає навіть на необхідні продукти (з 9% у червні 2021 року до 14% у лютому-березні 2023 року). Проте в грудні 2023 рку частка таких знизилася до 10% і зараз статистично значуще не відрізняється від показника середини 2021 року", – йдеться в повідомленні Фонду.

Як зазначають соціологи, так само статистично значуще не відрізняються у червні 2021 року та грудні 2023 року частки тих, хто відповідає, що їм вистачає коштів лише на харчування та на придбання необхідних недорогих речей (відповідно 38% та 39%).

Тих, хто відповів "загалом на життя вистачає, але придбання речей тривалого користування, таких як меблі, холодильник, телевізор, вже викликає труднощі" (відповідно 44% і 42%), "живемо забезпечено, але зробити деякі покупки ми поки не в стані (купити квартиру, автомобіль тощо)" (відповідно 6% та 7%).

Але якщо в червні 2021 року 0,9% опитаних дали відповідь "ми можемо собі дозволити придбати практично все, що хочемо", то зараз такої відповіді не дав жоден респондент.

Під час соцдослідження опитано 2019 респондентів віком від 18 років. Опитування методом face-to-face проводилось у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській , Чернігівській, Чернівецькій областях та місті Києві (у Запорізькій, Миколаївській, Харківській, Херсонській областях – лише на тих територіях, які контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії).