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Румунія визнаватиме українські документи про освіту

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румунія

Кабінет міністрів України затвердив угоду між урядами України та Румунії щодо взаємного визнання документів про освіту.

"Затверджено угоду між Кабінетом міністрів України та црядом Румунії про взаємне визнання документів про освіту, вчинену 18 серпня 2023 у місті Бухаресті", – повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду 27 грудня.

Автор: Галина Ялівець
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