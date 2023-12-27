"Енергоатом" заявив про готовність до повного переведення українських АЕС на паливо Westinghouse
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"Енергоатом" завершив підготовку до повного переведення українських АЕС на американське ядерне паливо Westinghouse.
"Використання палива компанії Westinghouse на українських атомних енергоблоках почалось іще до повномасштабного вторгнення Росії в Україну, але з лютого 2022 року ми пришвидшили процес переведення всіх реакторів вітчизняних АЕС на американське паливо. Наразі всі необхідні роботи фактично завершено. Це унікальний досвід України та неймовірне досягнення фахівців "Енергоатома", – зазначив президент "Енергоатома" Петро Котін.
Для роботи всіх вітчизняних енергоблоків з реакторами ВВЕР-1000 та ВВЕР-440 на американському паливі Westinghouse проведено низку заходів, зокрема:
- закуплено програмне забезпечення для моніторингу активних зон реакторів та проведено відповідні навчання для фахівців "Енергоатома";
- виконано всі обґрунтування використання палива Westinghouse;
- закуплено необхідне обладнання для транспортно-технологічних операцій, зокрема кантувач для вивантаження ядерного палива та імітатори паливних збірок.
Постачання на одну з українських АЕС імітатора, необхідного для підтвердження сумісності ТВЗ-WR, стало завершальним етапом у тривалому процесі підготовчих робіт.
Також одне із підприємств "Енергоатома" наразі займається розробкою дослідницьких зразків елементів і компонентів ТВЗ, які необхідні для роботи з ядерним паливом в активних зонах реакторів на українських АЕС.
Раніше повідомлялося, що "Енергоатом" у 2024 році зосередиться на процесі ліцензування головок для паливних збірок американської Westinghouse з метою налагодження їхнього промислового виробництва на своїх потужностях разом із хвостовиками.
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