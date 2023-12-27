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Індія (295) Китай (1819) нафта (4382) росія (11652) нафтопродукти (421)

Росія втратила ринок Європи: 90% російської нафти купують Індія і Китай

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нефть

За підсумками 2023 року експорт нафти та нафтопродуктів із Росії до Європи впаде до 4-5% від загального обсягу, до 90% постачань тепер припадає на Індію та Китай.

Про це віце-прем'єр РФ Олександр Новак розповів в інтерв'ю російському пропагандистському телеканалу "Россия 24", пише місцеве видання "Коммерсант".

"Якщо раніше в Європу у нас постачалося сукупно близько 40-45% нафти та нафтопродуктів від загального обсягу експорту, то за підсумками цього року ми очікуємо, що це буде не більше 4-5%", – сказав Новак.

За його словами, цього року основними імпортерами російської нафти та нафтопродуктів стали Китай із часткою 45–50% та Індія. Новак уточнив, що раніше в Індію російська нафта майже не постачалося, але за останні два роки частка цієї країни зросла приблизно до 40%.

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Як повідомлялося, наприкінці минулого року країни Євросоюзу та G7 ввели граничну ціну на рівні $60 за баррель на експорт російської нафти, щоб зберегти обсяги постачання нафти на світовий ринок, але зменшити доходи Кремля.

Хоча спочатку ці заходи привели до різкого падіння цін на російську нафту, проте Росії вдалося переорієнтувати експорт нафти до Китаю та Індії завдяки формуванню "тіньового танкерного флоту", створенню альтернативних механізмів страхування та перестрахування.

Водночас зростання цін на російську нафту Urals вище встановленого країнами "Великої сімки" та ЄС обмеження на рівні $60 за барель не зупинило надання послуг для її транспортування західними компаніями.

Автор: Михайло Орлюк
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Тобто, якщо все правильно перекладено та викладено у статті, то кацапи просто переорієнтували ринки продажу нафти з Європи на Індію та Китай. Нажаль це каже лише проте, що москалота швидко пристосувалася до нової ситуації. І тепер вони продають 90% обсягу нафти, який раніше контрактувала Європа - на схід до Китаю та Індії. На жаль ми за цей період встигли посваритися з нашими найближчими партнерами - Британією та Польщею, отримали після цього колапс на нашому кордоні з Польщею, вже пів-року не маємо посла в Британії після звільнення Пристайка, який мав честь вступитися за Бена Волеса, якому нахамило гнусаве бидло. Тож висновки, нажаль, невтішні - коли при владі примітивна шантрапа, то й перемог годі чекати. На всіх фронтах - від східного до дипломатичного.
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27.12.2023 19:20 Відповісти
Після початку війни в Україні Індія почала купувати сиру нафту в Росії зі знижкою, переробляти її та продавати європейським клієнтам.
Хоча ці покупки вважаються законними, критики стверджують, що вони обходять західні санкції.

За словами Новака, на нафтогазову галузь припадає 27% ВВП Росії та 57% експортної виручки країни. Згідно з даними, які він навів, нафтогазові доходи російського бюджету до кінця 2023 року становитимуть близько 9 трлн рублів, приблизно стільки ж, як і у 2021 році, але приблизно на 2,5 трлн рублів менше, ніж у 2022 році, коли ціни на нафту на ринку були високими.
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27.12.2023 19:33 Відповісти
За підсумками першої десяти місяців 2023 року російські товари становили лише 5,1% від загального обсягу імпорту Китаю. У грошовому еквіваленті експорт російської продукції до Китаю був на рівні $106,3 млрд. Переважна більшість припала на експорт пального ($81,8 млрд).
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27.12.2023 19:48 Відповісти
так як Індія купує нафту в каців виключно за рупії, там серйозні проблеми у каців. Каци не можуть вирівняти баланс по рупії, в них набралось занадто багато рупії, і, як для каців, виходить, що вони віддають нафту Індії безкоштовно.
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28.12.2023 11:36 Відповісти
 
 