Кабмін виділив регіонам 3,3 мільярда додаткової дотації на утримання шкіл та лікарень
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Кабінет міністрів України розподілив 3,3 млрд грн додаткової дотації на утримання шкіл та лікарень у 2024 році.
"Сьогодні розподіляємо 3,3 млрд грн додаткової дотації на утримання шкіл та лікарень у 2024 році. Її отримає низка громад у 24 регіонах. Очікуємо від влади на місцях ефективного використання цих коштів", – заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду 27 грудня.
Прем'єр також додав, що окремою постановою передбачено субвенцію громадам для матеріально-технічного оснащення викладання в школах предмету "Захист України".
"Дітей вчитимуть навичкам цивільного захисту, медичної допомоги, військово-патріотичного виховання тощо. Все це забезпечить молоде покоління найнеобхіднішим багажем знань та вмінь, які потрібні в умовах надзвичайних безпекових загроз", – зазначив Шмигаль.
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