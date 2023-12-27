Кабмін виділив регіонам 3,3 мільярда додаткової дотації на утримання шкіл та лікарень

Кабінет міністрів України розподілив 3,3 млрд грн додаткової дотації на утримання шкіл та лікарень у 2024 році.

"Сьогодні розподіляємо 3,3 млрд грн додаткової дотації на утримання шкіл та лікарень у 2024 році. Її отримає низка громад у 24 регіонах. Очікуємо від влади на місцях ефективного використання цих коштів", – заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду 27 грудня.

Прем'єр також додав, що окремою постановою передбачено субвенцію громадам для матеріально-технічного оснащення викладання в школах предмету "Захист України".

"Дітей вчитимуть навичкам цивільного захисту, медичної допомоги, військово-патріотичного виховання тощо. Все це забезпечить молоде покоління найнеобхіднішим багажем знань та вмінь, які потрібні в умовах надзвичайних безпекових загроз", – зазначив Шмигаль.