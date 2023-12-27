Реформа "спрощенки" і перегляд ставок ПДФО: Кабмін затвердив Стратегію доходів до 2030 року

Кабінет міністрів на засіданні у середу, 27 грудня, затвердив Національну стратегію доходів на 2024-2030 роки, виконавши останнє зобов’язання України перед МВФ.

Нова Стратегія має стати ключовим елементом для зміцнення економіки та фінансової системи в Україні, повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

"Головна мета Стратегії охоплює важливі напрями, які включають посилення фіскальної спроможності України, адаптацію податкового та митного законодавства до стандартів ЄС, а також створення стимулів для післявоєнного відновлення та економічного зростання", – зазначається у повідомленні.

У Мінфіні додали, що реалізація Стратегії відбуватиметься послідовно. Спочатку заплановано внутрішню реформу податкових та митних органів, яка є ключовою для підготовки до подальших змін.

Далі має відбутися відновлення рівня довіри платників податків до органів, що є критичним для успішності нових податкових ініціатив. Лише після цього буде запроваджено заходи податкової та митної політик.

Оприлюднена на сайті Мінфіну стратегія, серед іншого, передбачає низку змін у податковій сфері:

реформу спрощену систему оподаткування, звузивши сферу її застосування шляхом виключення юридичних осіб, підвищивши поріг реєстрації платників ПДВ та збільшивши ефективні ставки податків до рівня загального режиму;

відновлення прогресивної шкали ставок ПДФО у поєднанні з соціальною пільгою нейтральною до рівня доходів;

перегляд чинних режимів інвестиційного стимулювання в межах податку на прибуток підприємств;

перегляд ставок ПДВ, відповідно до законодавства ЄС, скасувавши при цьому знижені ставки та пільги, які не передбачені директивою ЄС про ПДВ;

підвищення акцизів на паливо, алкогольні напої та тютюнові вироби до мінімальних ставок ЄС;

перегляд пільг при сплаті ренти на користування радіочастотним ресурсом та на видобуток газу;

перегляд підходів до оцінки нерухомого майна в цілях оподаткування;

тощо.

Як повідомлялося, міністр фінансів Сергій Марченко раніше розповідав, що на першому етапі Національна стратегію доходів до 2030 року буде націлена на поліпшення системи адміністрування податків, тож значних змін у системі оподаткування наступного року не планується.