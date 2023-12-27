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Реформа "спрощенки" і перегляд ставок ПДФО: Кабмін затвердив Стратегію доходів до 2030 року

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налоги,налог

Кабінет міністрів на засіданні у середу, 27 грудня, затвердив Національну стратегію доходів на 2024-2030 роки, виконавши останнє зобов’язання України перед МВФ.

Нова Стратегія має стати ключовим елементом для зміцнення економіки та фінансової системи в Україні, повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

"Головна мета Стратегії охоплює важливі напрями, які включають посилення фіскальної спроможності України, адаптацію податкового та митного законодавства до стандартів ЄС, а також створення стимулів для післявоєнного відновлення та економічного зростання", – зазначається у повідомленні.

У Мінфіні додали, що реалізація Стратегії відбуватиметься послідовно. Спочатку заплановано внутрішню реформу податкових та митних органів, яка є ключовою для підготовки до подальших змін.

Далі має відбутися відновлення рівня довіри платників податків до органів, що є критичним для успішності нових податкових ініціатив. Лише після цього буде запроваджено заходи податкової та митної політик.

Оприлюднена на сайті Мінфіну стратегія, серед іншого, передбачає низку змін у податковій сфері:

реформу спрощену систему оподаткування, звузивши сферу її застосування шляхом виключення юридичних осіб, підвищивши поріг реєстрації платників ПДВ та збільшивши ефективні ставки податків до рівня загального режиму;

  • відновлення прогресивної шкали ставок ПДФО у поєднанні з соціальною пільгою нейтральною до рівня доходів;
  • перегляд чинних режимів інвестиційного стимулювання в межах податку на прибуток підприємств;
  • перегляд ставок ПДВ, відповідно до законодавства ЄС, скасувавши при цьому знижені ставки та пільги, які не передбачені директивою ЄС про ПДВ;
  • підвищення акцизів на паливо, алкогольні напої та тютюнові вироби до мінімальних ставок ЄС;
  • перегляд пільг при сплаті ренти на користування радіочастотним ресурсом та на видобуток газу;
  • перегляд підходів до оцінки нерухомого майна в цілях оподаткування;
  • тощо.

Як повідомлялося, міністр фінансів Сергій Марченко раніше розповідав, що на першому етапі Національна стратегію доходів до 2030 року буде націлена на поліпшення системи адміністрування податків, тож значних змін у системі оподаткування наступного року не планується.

Автор: Михайло Орлюк
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Кабмін затвердив Стратегію доходів

Чиїх?
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27.12.2023 18:25 Відповісти
та не своїх же
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27.12.2023 20:53 Відповісти
"Далі має відбутися відновлення рівня довіри платників податків до органів, що є критичним для успішності нових податкових ініціатив. Лише після цього буде запроваджено заходи податкової та митної політик."

Тобто ніколи не буде змін, т.я зелень за 4 роки тільки підвищила рівень недовіри!
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27.12.2023 19:09 Відповісти
Ясно, будут грабить
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27.12.2023 23:38 Відповісти
Точно. Особливо актуально після нового законопроєкту про мобілізацію
1) хто хотів легалізуватися - ті вже про це і забудуть
2) хто йшов офіційно як працівник - ті перейдуть на темну схему в конвертах
3) хто легально щось робив, той зараз буде підстраховуватися і виводити більшу частину на родичів і за кордон
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28.12.2023 05:15 Відповісти
 
 