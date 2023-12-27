Реформа "спрощенки" і перегляд ставок ПДФО: Кабмін затвердив Стратегію доходів до 2030 року
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Кабінет міністрів на засіданні у середу, 27 грудня, затвердив Національну стратегію доходів на 2024-2030 роки, виконавши останнє зобов’язання України перед МВФ.
Нова Стратегія має стати ключовим елементом для зміцнення економіки та фінансової системи в Україні, повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
"Головна мета Стратегії охоплює важливі напрями, які включають посилення фіскальної спроможності України, адаптацію податкового та митного законодавства до стандартів ЄС, а також створення стимулів для післявоєнного відновлення та економічного зростання", – зазначається у повідомленні.
У Мінфіні додали, що реалізація Стратегії відбуватиметься послідовно. Спочатку заплановано внутрішню реформу податкових та митних органів, яка є ключовою для підготовки до подальших змін.
Далі має відбутися відновлення рівня довіри платників податків до органів, що є критичним для успішності нових податкових ініціатив. Лише після цього буде запроваджено заходи податкової та митної політик.
Оприлюднена на сайті Мінфіну стратегія, серед іншого, передбачає низку змін у податковій сфері:
реформу спрощену систему оподаткування, звузивши сферу її застосування шляхом виключення юридичних осіб, підвищивши поріг реєстрації платників ПДВ та збільшивши ефективні ставки податків до рівня загального режиму;
- відновлення прогресивної шкали ставок ПДФО у поєднанні з соціальною пільгою нейтральною до рівня доходів;
- перегляд чинних режимів інвестиційного стимулювання в межах податку на прибуток підприємств;
- перегляд ставок ПДВ, відповідно до законодавства ЄС, скасувавши при цьому знижені ставки та пільги, які не передбачені директивою ЄС про ПДВ;
- підвищення акцизів на паливо, алкогольні напої та тютюнові вироби до мінімальних ставок ЄС;
- перегляд пільг при сплаті ренти на користування радіочастотним ресурсом та на видобуток газу;
- перегляд підходів до оцінки нерухомого майна в цілях оподаткування;
- тощо.
Як повідомлялося, міністр фінансів Сергій Марченко раніше розповідав, що на першому етапі Національна стратегію доходів до 2030 року буде націлена на поліпшення системи адміністрування податків, тож значних змін у системі оподаткування наступного року не планується.
Будь ласка, зачекайте...
Чиїх?
Тобто ніколи не буде змін, т.я зелень за 4 роки тільки підвищила рівень недовіри!
1) хто хотів легалізуватися - ті вже про це і забудуть
2) хто йшов офіційно як працівник - ті перейдуть на темну схему в конвертах
3) хто легально щось робив, той зараз буде підстраховуватися і виводити більшу частину на родичів і за кордон